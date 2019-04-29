習近平會見李顯龍：推動一帶一路同東盟對接

周一（29日），國家主席習近平在北京人民大會堂會見新加坡總理李顯龍。習近平表示，中新雙方要繼續堅定支持經濟全球化和多邊主義，推動共建「一帶一路」同《東盟互聯互通總體規劃2025》對接，促進東亞經濟一體化。

4月26日，習近平和夫人彭麗媛歡迎出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的新加坡總理李顯龍夫婦。（新華社）

習近平表示，中新雙方要持續深化政治互信和利益融合，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互尊重，在共同發展的道路上相互支持。中新是共建「一帶一路」的天然夥伴。新加坡積極支持和參與共建「一帶一路」，在這一框架內的合作起步早、起點高、格局大，為新時期兩國關係發展提供了新動力，也為沿線國家高質量、高水平共建「一帶一路」發揮了示範作用。

習近平稱，中新雙方要合作推進「陸海新通道」和三方合作。雙方要繼續堅定支持經濟全球化和多邊主義，推動共建「一帶一路」同《東盟互聯互通總體規劃2025》對接，促進東亞經濟一體化。

李顯龍表示，中國快速發展，國際地位不斷上升。共建「一帶一路」倡議是中國發揮應有國際作用的體現，相信這一倡議不僅能夠造福中國、也能造福世界，有助於更加密切中國同國際社會的聯繫。新加坡願繼續在「一帶一路」框架內同中國深化在互聯互通、投資、金融等領域合作，共同努力促進區域經濟一體化和東盟─中國關係發展。

（央視）