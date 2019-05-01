【德仁繼位】上皇明仁與中國淵源深厚　首開天皇訪華紀錄

當地時間周三（5月1日）早上10時半，日本舉行皇太子德仁的繼位儀式，「令和」新時代正式展開。明仁結束作為天皇的職責，成為「上皇」。 翻查資料顯示，上皇明仁與中國淵源深厚，除了主張日中善鄰、持久修好，也是日本屹今為止唯一一位曾訪問中國的天皇。

訪華期間，明仁與江澤民、楊尚昆、李鵬等中國國家領導人會見，先後參觀萬里長城和故宮，再轉到古都西安訪問。（資料圖片）

上皇明仁曾會見過多位中國領導人。鄧小平和華國鋒分別於1978年和1980年訪問日本時，獲天皇裕仁設宴款待，而當時仍是皇太子的明仁都有參與宴會。1989年1月7日明仁即位，同年4月即在皇宮會見到日本訪問的中國國務院總理李鵬，更表示「對近代兩國間一段不幸的歷史表示遺憾」。

時至1992年4月，江澤民對日本進行正式友好訪問。明仁天皇會見江澤民時，江澤民表示，歡迎天皇和皇后在今年秋季對中國進行友好訪問，明仁天皇對中方的邀請深表謝意，為同年底的日本天皇首度訪華奠下基礎。

訪華期間，明仁與江澤民、楊尚昆、李鵬等中國國家領導人會見，先後參觀萬里長城和故宮，再轉到古都西安訪問。（資料圖片）

訪華期間參觀萬里長城和故宮

1992年10月23至28日，明仁對中國進行友好訪問，成為歷史上首位、也是唯一一位到中國訪問的天皇。

啟程訪華前，明仁會見國內外記者，表示日本和中國地理上相近，有著長期友好交往的歷史。他又說，自己從小就聽過有關中國的傳說，也讀過有關中國的書，對中國很關心，從中國古代的典籍和歷史中也學到了很多東西。另外，他接觸過許多中國人，感到非常親切。

訪華期間，明仁與江澤民、楊尚昆、李鵬等中國國家領導人會見，先後參觀萬里長城和故宮，再轉到古都西安訪問。他又說，對於日本給中國帶來深重苦難的不幸歷史深感痛心。

2009年12月，時任中國國家副主席的習近平訪問日本，與明仁會晤。（資料圖片）

曾與多位中國國家領導人會晤

中國始終把天皇視為對日戰略和政策中特別重要的一個因素，視之為對日交往中最高貴的對象。除了江澤民和李鵬，朱鎔基、胡錦濤、溫家寶、習近平、李克強等中國領導人訪問日本時，都曾會見明仁。

值得一提的是，2009年12月，時任中國國家副主席的習近平訪問日本，與明仁的會晤屬於「破格」會見。據了解，中方當時申請會見天皇的時間，不符合日本主管皇室事務的宮內廳所規定的「一個月規則」，即希望會見時間的一個月之前要提出申請。在日本政界和輿論內飽受爭議的情況下，明仁最終還是決定會見習近平。

明仁在位期間最後一位會見的中國國家領導人，是國務院總理李克強。2018年5月10日，李克強與明仁在東京皇宮會晤。明仁當時憶述1992年10月與出訪中國時所受到的熱烈歡迎。李克強則回應指，明仁夫婦當年的訪華行程，給中國人民留下了中日友好的深刻印象。