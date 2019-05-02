被譽為「科研女神」　中國科學家顏寧當選美國科學院外籍院士

當地時間4月30日，美國國家科學院公布了最新一批院士名單，共包括100名美國本土科學家和25名外籍院士，其中包括4位華人。 其中被稱為「科研女神」中國籍41歲的結構生物學家顏寧備受關注。顏寧現為美國普林斯頓大學雪莉•蒂爾曼（Shirley M. Tilghman）終身講席教授，在早前獲得「魏茲曼女性與科學獎」。

結構生物學家顏寧成為美國國家科學院外籍院士。（網絡圖片）

根據資料，顏寧本科畢業於清華大學，後於2000年出國深造，在普林斯頓大學完成了博士生涯並繼續博士後工作，師從著名結構生物學家、如今的西湖大學校長施一公教授。2007年，年僅30歲的顏寧從普林斯頓大學學成而歸，回到清華大學任教，成為了當時清華大學最年輕的博士生導師。

在回國後的10年時間裏，顏寧的研究工作主要聚焦於膜轉運蛋白的結構和機制相關的生物學研究，在《科學》（Science）、《自然》（Nature）、《細胞》（Cell ）等國際頂級期刊雜誌上發表多篇論文。

2014年，顏寧率領的團隊首次成功解析了人源葡萄糖轉運關鍵蛋白GLUT1的晶體結構和工作機理，為地球生物最重要的能量來源葡萄糖如何進入細胞揭開了一角。顏寧這一成果當時被認為戰勝了過去50年從事其結構研究的所有科學家。

早前已獲「魏茲曼女性與科學獎」

在2017年起，顏寧到普林斯頓大學進行科研工作。就在2018年6月底到9月初，短短70天內顏寧團隊在頂級學術期刊《科學》上連發3篇論文。值得一提的是，就在當選為美國科學院外籍院士的前一天，顏寧還在微博上慶祝自己剛剛獲得「魏茲曼女性與科學獎」（Weizmann Women and Science Award）。

4月30日晚間，顏寧在微博上發表了對於成為美國國家科學院外籍院士的感想，她打趣地稱對著鏡子練習了半天「德高望重」，「做不來做不來」，並提到自己後知後覺，「今天被轟炸完了5分鐘我才明白發生了啥」。

（《澎湃新聞》）