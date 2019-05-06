解放軍高層現四大空缺　政治主官調整幅度最大

五月份解放軍高層人事進入例行年度調整季。4月24日至25日，原任中央軍委裝備發展部政委的安兆慶中將，以武警部隊政委的身份參加軍事訓練，意味著他已經接替朱生嶺的職務，而朱生嶺的去向尚未獲得官方公佈，但有未經證實的消息稱，他有可能調任東部戰區政委。安兆慶轉職後，留下的中央軍委裝備發展部政委繼任者有待官方披露。

原任中央軍委裝備發展部政委的安兆慶中將（右）已履新武警部隊政委一職。（網上圖片）

就目前來看，出現空缺的職務還有中共中央軍委政治工作部副主任，後勤保障部部長、政委，訓練管理部政委及其他部分大單位，負責中共黨的工作和政治工作的這些職位多屬於政治主官，預計在今後的調整中政治主官幅度最大。

此外，中央軍委政治工作部副主任原本有侯賀華、禹光、王建武和劉德偉四人共同擔任，但是近期侯賀華等人退役，禹光調任火箭軍副政委，王建武轉任南部戰區政委後，目前僅有空軍中將劉德偉一名副主任。空出的三個副主任職位罕見同時空置。

中央軍委訓練管理部政委的職務也仍然空缺。原政委褚益民自2017年9月與部長黎火輝一同為已故上將向守志聯署送花圈後便再無露面。

1953年7月出生的褚益民曾長期在原蘭州軍區服役，，擔任過原蘭州軍區第47集團軍政委、原南京軍區政治部主任等職，2010年任原瀋陽軍區政委，2016年2月任北部戰區政委。

負責全軍後勤保障工作的中央軍委後勤保障部政委張書國在2019年年初缺席了官方舉行的多場重要活動，比如1月份先後召開的「全軍軍事工作會議」、「中紀委三中全會」、「中央軍委紀委擴大會議」等。外界普遍認為，張書國應該已經離職，不過官方至今仍未公布接任名單。

2014年7月，习近平向晋升上将军衔的沈阳军区政治委员褚益民颁发命令状（图源：@央视新闻）

1960年8月出生的張書國曾長期在解放軍第39集團軍任職，2014年任原成都軍區副政委兼紀委書記，次年調任原北京軍區政治部主任。2015年底張書國進入解放軍新成立的陸軍領導機構，出任政治工作部主任。2017年調任中共軍委後勤保障部政委。

就年齡上來講，1954年3月出生的中共中央軍委後勤保障部部長宋普選也已經達到65歲退役年齡。《明報》稱，解放軍戰略支援部隊司令高津將調任軍委後勤保障部部長，但截至目前尚未獲得官方證實。

2015年末出任解放軍戰略支援部隊首任司令員的高津，長期在原二炮系統工作。中共十八大後，他從原二炮參謀長，先後轉任解放軍原總參謀長助理、軍事科學院院長、軍事科學學會會長等職。

另外，其他大單位如中部戰區政委殷方龍（1953年11月生）及將滿退役年齡的東部戰區司令員劉粵軍（1954年9月生）等留下的職務將由誰填補，仍需觀察。

總而言之，安兆慶留下的中央軍委裝備發展部政委繼任者究竟是誰，朱生嶺的去向是否會掀起連鎖反應，進一步補缺多位政治主官留下的空缺，還需官方給出答案。