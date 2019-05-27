台國安會秘書長李大維晤博爾頓　陸外交部不滿：停止美台官方往來

台灣國安會秘書長李大維本月中旬訪問美國，並與美國國家安全顧問博爾頓會晤。中國大陸外交部27日（周一）對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國大陸外交部發言人陸慷表示，對於李大維與博爾頓會晤，中方表示強烈不滿和堅決反對。（資料圖片）

台灣外交部25日（上周六）指，李大維於本月13日至21日訪問美國，與美國學界及政府官員討論台美共同的安全挑戰。李大維期間與博爾頓及美方其他政府官員會晤。此外李大維也與美方官員共同會晤台灣邦交國政府官員，均重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。台灣外交部更指，此次李大維與博爾頓的會晤創下台美1979年斷交後的首例。

在27日的大陸外交部例行發布會上，有記者在提問時稱李大維是博爾頓的「counterpart」（對等者）。對此，大陸外交部發言人陸慷首先表示要糾正這個說法。陸慷指出，美國政府已經明確承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，跟台灣只是保持非官方的文化和經濟領域的一些往來，所以不存在和博爾頓有個「counterpart」之說。

台灣國安會秘書長李大維（右）與美國國家安全顧問博爾頓（左）。（資料圖片）

陸慷又稱，對於李大維與博爾頓會晤，中方表示強烈不滿和堅決反對。中方多次說過，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對任何形式，包括美國政府以任何藉口與台灣方面保持「官方往來」。中方也堅決反對任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑。這一立場從來沒有變化過，也是十分明確的。

陸慷表示，中方再次敦促美國政府必須恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和中美在重要領域的合作產生影響。

（綜合報道）