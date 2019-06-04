【中美貿易戰】新華社：要中國放棄原則是癡人說夢　決不會成功

中美貿易戰持續。官媒《新華社》再發表評論文章，直指美方貪得無厭，採取霸凌主義和極限施壓手段，但要令中國放棄原則立場不啻於「癡人說夢」，決不會有成功的機會。

文章指，妄圖讓中國放棄主權和尊嚴的行為，過去從來沒能得逞過，今後也決不會有成功的機會。（新華社）

文章稱，任何國家都有自己的原則，任何磋商都有必須堅守的底線，雙方在磋商過程中要尊重彼此的核心利益和重大關切，尊重雙方的社會經濟體制和選擇發展道路的權利；雙方談判地位是平等的，都要體現互讓互諒精神，談判結果應對雙方都有好處，而不是僅讓單方得利。不過，美國政府不但不與中國相向而行，還不斷採取霸凌主義和極限施壓手段，堅持不合理的高要價，甚至要求在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求。

文章直斥，美國一方貪得無厭，在貿易磋商中夾雜「私貨」，企圖利用自身所謂的優勢讓中方放棄國家尊嚴和人民利益，此種協議能達成不啻於癡人說夢。

難題反而會壯大中國經濟的實力

文章強調，擺出一副「我要給你指點迷津」的倨傲姿態對任何磋商都有害無利，而美國政府已在談判中越過「紅線」和「底線」。妄圖讓中國放棄主權和尊嚴的行為，過去從來沒能得逞過，今後也決不會有成功的機會。「事實上，反而是一次次擺在面前的難題，淬煉出中國社會穩定的基本盤，壯大了中國經濟的實力。」

文章結尾道，中國不會在原則問題上後退一步。只要保持戰略定力，不斷深化改革開放，就有信心、有能力化危為機，開拓出一片新天地，「霸凌主義、極限施壓，對中國不起作用。」