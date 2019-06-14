【官場自殺潮】南京前政協主席沈健服毒亡　與多名落馬老虎有交集

內地傳媒引述消息指，去年1月退休的南京前政協市席沈健，證實於本月初在座駕內服毒自殺身亡，遺體已在周四（13日）火化。 沈健退休前曾擔任過南京副市長，分管經濟工作，與南京前市長季建業拍檔，季建業已於2015年4月涉嫌受賄罪，被山東煙台中院一審判處有期徒刑15年。

沈健被證實服毒自殺身亡。（上游新聞）

報道指，沈健在6月2日獨自駕車前往南京太陽宮附近，隨後就在車內服毒，至6月8日被發現時已經死去多日。

報道提到，沈健自2008年起出任南京副市長，分管發展改革、重大項目建設、金融、國有資產管理、人力資源、統計、國土等工作，與時任南京市長季建業拍檔。季建業負責財政及國有資產管理工作，與沈健有諸多交集。及至2013年1月10日，沈健當選為南京第13屆政協主席。

沈健（左）去年1月退休，劉以安（右）接班成為新屆的主席。（網上圖片）

沈健去年1月以63歲的高齡退休，現任南京政協主席劉以安在接班時讚揚，第13屆政協在沈健的主持下，「是南京市政協工作最創新、最活躍、最有作為的時期之一」。沈健最後一次公開露面是在今年1月，他應邀出席第14屆政協委員會第二次會議，與歷屆政協主席一同在主席台上就座。

接替季建業出任南京市長的繆瑞林於去年底落馬。（網上圖片）

值得一提是，山東煙台中院在2015年公開審判季建業，公訴機關認為其身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益；利用其職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。最終季建業被法院以受賄罪判處有期徒刑15年，並處沒收個人財產200萬元人民幣。

此外，南京前市委書記楊衛澤在2015年1月落馬，接替季建業出任南京市長的繆瑞林亦於去年底落馬。據財新網報道指，沈健與季建業、楊衛澤、繆瑞林三人在任職上均有交集。季建業、楊衛澤調任南京期間，沈健職務為南京常務副市長；繆瑞林主政南京時，沈健在南京政協就職。

（上游新聞）