【中美貿易戰】超級電腦研發華企被封殺　央視：美想獲取談判籌碼

美國商務部周五（21日）宣布，將參與超級電腦軍事應用的多間中國企業和一間國有研究機構列入國家安全「實體清單」（entity list），禁止企業在未經華府批准的情況下，購買美國零部件。 對此，官媒《央視新聞》22日題為《繼續施壓只會適得其反》發表國際銳評，指中美兩國元首下周將在G20峰會期間再次會晤，美方此時推出此舉，是想進一步施壓中國、獲取經貿談判更多籌碼。

此次被美國列入「實體清單」的中國企業，主要業務與開發超級電腦有關。在近日公布的最新一期全球超級電腦500強榜單上，中國的「神威．太湖之光」和「天河二號」分列第三、四名。（視覺中國）

央視評論稱，這是繼將華為公司列入「實體清單」後，美國對中國企業採取的又一起單邊制裁行動，目的是切斷中國企業的供應鏈，從而削弱中國科技與經濟發展實力，「正如其遏制華為5G技術一樣。」

評論又指出，一周後，中美兩國元首將在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤。美方此時推出此舉，也有進一步施壓中國、獲取經貿磋商更多籌碼的意圖。又強調美方一系列動作沒有表現出想真正解決問題的意願，違背了中美元首去年底阿根廷會晤達成的共識，也不符合兩國元首近日通話精神，對中美企業的利益都會造成損害。

央視的國際銳評稱，無論是想打壓中國科技和經濟長遠發展，還是想在經貿磋商中施壓中方，美方的意圖都不會實現。（資料圖片）

央視評論還稱，如果中國企業的合法權益遭到損害，中方將根據「不可靠實體清單」制度，對那些出於非商業目的、違背正常的市場規則和契約精神、對中國企業採取封鎖、斷供和其他歧視性措施的外國實體採取措施。

評論最後說，中美合則兩利，鬥則俱傷，中美雙方經貿團隊都應表現出解決問題的誠意，多做有益的事情。「美方應該尊重中美企業開展高技術貿易與合作的意願，維護雙方企業的合法權益，不是反其道而行之。搞極限施壓，對中方任何時候都不管用，只會適得其反。」

（央視）