【逃犯條例】外交部：G20峰會期間不容許討論香港問題

二十國集團（G20）峰會月底於日本大阪舉行，美方曾聲言會在G20峰會期間舉行的「習特會」提出香港近日反對修訂《逃犯條例》的遊行示威事宜。 中國外交部部長助理張軍表示香港事務屬中國內政，G20峰會期間不會容許討論香港問題。

中國外交部部長助理張軍表示香港事務屬中國內政，G20峰會期間不會容許討論香港問題。（資料圖片）

香港6月9日及16日，連續兩個星期日分別有100萬及200萬人上街遊行反對修訂《逃犯條例》，6月12日又有嚴重警民衝突，示威者批評警方使用過份武力，國際特赦組織更指香港警察違反國際人權標準，令香港近來在國際層面受到關注。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾表示，美國總統特朗普將在G20峰會與中國國家主席習近平談及香港連場大型示威的情況。德國亦有議員要求總理默克爾（Angela Merkel）在G20峰會期間向習近平表達對香港局勢的關注。

在6月24日外交部舉行的中外媒體吹風會上，外交部部長助理張軍表示，在二十國集團峰會期間不會討論香港問題，中方也不會容許討論香港問題。被問到特朗普若在會面提出香港問題，中方會如何回應。張軍只是回應說香港是中國的特別行政區，純屬中國事務，不容許任何國家干涉中國內政。張軍又提到，香港政府為了彌補法律制度上的缺陷，採取一系列的舉措是完全必要，中央政府也支持特區政府所採取的舉措。

對於美國國會早前提出訂立《香港人權與民主法案》，或會影響香港的獨立關稅地位。中國商務部副部長王受文表示，香港是以單獨關稅區身份，作為世貿組織的成員，美國與香港的關稅安排，是在世貿組織一系列的協議管理，任何關於香港關稅的問題和待遇變化，都必須遵守相關協定，不是單方面可以改變。

中國商務部副部長王受文指中美貿易團隊正在準備下一次的溝通。（資料圖片）

中美團隊正就落實兩國元首共識進行溝通

王受文同時是參與中美談判的國際貿易談判副代表，他亦提到6月18日習近平應約與特朗普進行通話。過程中特朗普表示美方非常重視美中經貿合作，也希望兩國工作團隊能夠就存在的經貿分歧進行溝通，習近平同意為了找到雙方經貿分歧的解決辦法，經貿團隊可以進行溝通。現在，兩國經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，並就下一步的溝通進行討論。

王受文強調，中方對中美經貿磋商的立場原則是要相互尊重對方國家主權；磋商要在平等的基礎下達成互利協議；而且雙方都要做出妥協和讓步，而不只是一方；同時由於中美都是世界貿易組織（WTO）的重要成員，協議也必須符合WTO規則。

（綜合報道）