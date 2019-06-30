【中美貿易談判】重啟磋商　人民日報：要做到言必信，行必果

國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在二十國集團（G20）峰會期間會談，雙方同意重啟貿易磋商，美方承諾不再對中國產品加徵新關稅。 官媒《人民日報》周日（30日）發表評論文章，表示中美雙方表明願意通過對話磋商尋找彼此都能接受的辦法來解決問題，問題是還要做到言必信，行必果。

上周六（29日），國家主席習近平和美國總統特朗普舉行會談，雙方同意重啟貿易磋商，美方承諾不再對中國產品加徵新關稅。（路透社）

文章表示，儘管中美兩國存有一些分歧，但具有主導性意義的客觀現實是雙方利益高度交融、合作領域廣闊。處理大國關係，必須從大處著眼，必須站在全局高度理性判斷得失利弊。管控分歧是中美雙方需要共同擔起的責任，要避免因一時短視犯下不可挽回的歷史性錯誤。當此之時，格外需要清醒認識到中美兩國不能落入所謂衝突對抗的陷阱，要讓真正的智慧發揮作用，選擇相互促進、共同發展之道。

文章續指，合則兩利、鬥則俱傷。實踐反覆證明，沒有相互尊重、平等互利，就不可能確保中美關係持續健康穩定向前發展。眼下，按照中美兩國元首確定的原則和方向，保持各層級交往，加強各領域合作，至關重要，也是當務之急。

文章最後表示，中美經貿磋商再次重啟，人們期待這是真正意義回歸正軌。用誠意增互信，用理性作抉擇，用共識促行動，道阻且長，行則將至。

（《人民日報》）