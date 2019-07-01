【板門店特金會】環球時報：特朗普能與金正恩建立私人關係是奇蹟

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（6月30日）與朝鮮領袖金正恩破天荒在板門店會面。中共官媒《環球時報》刊文評論稱，這無疑是一件好事，又指兩人能夠建立私人關係是個奇蹟，對穩定局勢、轉化危機起到特殊的槓桿作用。

板門店特金會：美國總統特朗普6月30日在韓朝邊境非軍事區（DMZ）板門店與朝鮮領袖金正恩會面。圖為兩人在軍事分界線從朝方一側走到韓方一側。圖為兩人同邁步、跨進韓境的一刻。（美聯社）

文章以〈三八線金特會不拘一格，是件好事〉為題，稱板門店特金會來得「很突然」，但不論是臨時念頭促成的，還是一次精巧的設計安排，其對打破美朝談判僵局，改善兩國氣氛都將產生積極作用，無疑是一件好事，是雙方關係的又一次「微轉折」。

文章指，特朗普有很率性的一面，他對吸引注意力、製造轟動充滿興趣，也很有辦法，這在推動和平穩定的方向上使用時，就會產生好的效果，形成某種突破力。文章又形容特朗普是建立領導人個人交往的高手，他與金正恩的私人關係能在美朝嚴重對立之上建立起來，應當算是個奇蹟，對穩定局勢、轉化危機起到特殊的槓桿作用。

「特金會」為美朝解決問題再次提供可能性

文章表示，領導人的個人友誼代替不了國家利益，它對解決重大政治分歧的作用畢竟有限；而半島問題過於複雜，解決的難度極高，美國的半島政策需要穩定下來，從長遠看，它與美國總統個人性格綁得太緊未必是好事。特朗普應當致力於把他參與達成的半島局勢進展，夯實成為這一地區新的地基，致力於讓半島繼續緩和的態勢變得不可逆轉。

文末強調，特金會在世界媒體上「刷屏」，為朝美重新尋找解決問題之路再次提供可能性。接下來整個美國精英群體需要降低對朝鮮的敵意，更客觀地了解那個國家，改變舊有思維。把後續的這一步做好，對歷史評價特朗普總統圍繞解決半島問題做出了什麼貢獻，將具有關鍵意義。