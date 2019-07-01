【逃犯條例】英國外相發聲明關注　外交部駐港公署：停止干涉內政

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周日（6月30日）發聲明，表示會繼續密切觀察香港的情況，又指最近香港發生的反對修訂《逃犯條例》的示威，使在香港回歸周年之際重申英國政府對《中英聯合聲明》的承諾變得更加重要。這是一項具有法律約束力的條約，今天仍然有效。 外交部駐港公署發言人周一（7月1日）回應稱，敦促英方停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（資料圖片 / 林若勤攝）

外交部駐港公署發言人表示，回歸22年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港更加繁榮、充滿活力，國際地位較回歸前大幅提升，香港居民依法享有殖民時期完全無法比擬的廣泛權利與自由，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

發言人續指，中國政府維護國家主權安全和香港繁榮穩定的意志堅如磐石，反對外國勢力干預香港事務的決心堅定不移。

發言人最後指，隨著香港回歸祖國以及過渡期工作的結束，《中英聯合聲明》中所規定的與英國有關的權利和義務都已經全部履行完畢。英方對香港不存在任何所謂「責任」。香港事務純屬中國內政，任何外國無權干預。中方敦促英方正視香港已經回歸祖國22年的現實，恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。