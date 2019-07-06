【立法會衝擊】人民日報：英國在香港問題上須「擺正位置」

近期，香港發生衝擊立法會事件，而英國外交大臣侯俊偉等英方官員對香港事務多次表示關注，表達對中國政府的不滿，並稱對香港以及其自由的支持堅定不移。 官媒《人民日報》海外版6日發表署名文章，稱英國在香港問題上要「擺正位置」，將香港作為中國的一部分來對待，兩國才能得以開展對話。

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）連日就香港議題發聲，表達對中國政府的不滿。（路透社）

文章說，「一些極端激進分子以極端暴力的方式衝擊香港立法會大樓，肆意損壞立法會設施」，此種行為早已突破了言論自由和和平示威的界限，踐踏了香港法治，破壞了香港社會秩序，損害了香港的根本利益。文章稱，一些英國政客「為違法分子撐腰」，一些英國媒體「散佈謠言和負面情緒，替反華勢力搖旗呐喊」。文章指英方言論和報導影響了國際輿論的公正性，對中國不公平。

「英國站在錯誤一邊後果很嚴重」

文章又說，英方官員屢次「試圖干擾香港法治，阻撓特區政府將肇事者繩之以法」。文章稱英方拿《中英聯合聲明》說事，目的是「為英方插手香港事務製造口實」。文章強調，聲明中沒有任何條款允許英國對香港行使任何權利，也沒有賦予英國「監督」「一國兩制」實施情況的權利。文章說，心懷叵測的英國政客動不動以「守護者」自居，實質是不肯從昔日殖民者的幻象中醒來。「英國政府選擇站在錯誤一邊，後果很嚴重」。

文章最後說，中方奉勸英方某些人避免損害大局、破壞合作，相互尊重主權領土完整、互不干涉內政，是中英關係的基石。文章稱，面對香港問題，英國須端正位置，將香港作為中國的一部分來對待，兩國才能得以開展對話，香港也能繼續成為中英之間的橋樑，為中英關係發揮積極正面作用。