【2020台灣大選】新華社：蔡英文「倚美謀獨」將自食惡果

當地時間12日（上星期五），台灣總統蔡英文過境美國期間在哥倫比亞大學發表演講，其中多次批評大陸。 大陸官媒新華社14日（星期日）發表評論文章，批評蔡英文「不遺餘力地把惡意攻擊大陸、大肆鼓吹『台獨』的『特長』發揮到淋漓盡致」，又指蔡英文甘當外部勢力的棋子，不啻錯判形勢、背離民心，必將自食惡果。

蔡英文在哥倫比亞大學發表演講，稱台灣民主面臨包括來自中國大陸的假訊息滲透等挑戰。（Facebook）

文章稱，此次過境美國，蔡英文使出渾身解數大搞台獨苦肉計，用謊言惡語不斷污衊攻擊大陸、大肆鼓吹「兩國論」，還利用國際場合製造事端、大放厥詞。

文章又稱，2020年台灣總統大選將近，為競選連任，蔡英文加快靠攏台獨勢力，企圖以加劇兩岸對立招納支持者。適逢美國出於自身利益，近來頻打台灣牌，蔡英文更是興奮異常，彷彿抓到「救命稻草」。

文章指，美國之所以願意給蔡英文「甜頭」，一來為了把台灣當提款機，不斷收取巨額「保護費」；二來為了讓台灣甘做中美博弈的「馬前卒」，使喚起來更加順手。美國所謂「挺台」從來不是要支持台灣「獨立」，所謂「友台」也從未曾真正視台灣為盟友，而是把台灣當作籌碼，壓制大陸才是根本目的。

文章最後奉勸美方不要在涉台問題上玩火，不要向台獨勢力發出任何錯誤信號，而應當信守承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定，否則只會「搬起石頭砸自己的腳」。

（新華社）