官媒：美國蔑視與踐踏世貿規則　中國發展中國家地位不容剝奪

美國總統特朗普（Donald Trump）7月26日要求世界貿易組織（WTO）改革，停止中國、香港、澳門、新加坡、韓國等國家和地區自稱為發展中經濟體。 對此，中方官媒接連發文抨擊，稱中國的「發展中國家」地位不容剝奪，又批評美國公然蔑視與踐踏世貿組織規則，不得人心，站不住腳。

特朗普表示，美國從來不接受中國聲稱為發展中國家，又點名批評香港、澳門、韓國、新加坡、卡塔爾及土耳其等國家和地區，在貿易中獲得不公平的優惠待遇，認為世貿組織急需改革。（路透社）

中央廣播電視總台「國際在線」以〈中國的發展中國家地位不容剝奪〉為題，稱美國要求世界貿易組織（WTO）對「發展中成員」的地位改革，並威脅如果90天內看不到明顯進展，就可能單方面採取行動。這種做法暴露出美國對世貿組織規則的公然蔑視與踐踏，是典型的「合則用、不合則棄」的實用主義與霸權主義。

文章稱，美國對發展中成員獲得的「特殊與差別待遇」早看不順眼，認為是「佔了自己的便宜」。不過，判斷一個國家是不是發展中國家，應考慮一系列綜合指標，雖然中國經濟總量已近14萬億美元，但是人均GDP不到1萬美元，未達全球人均水平，更不及美國的六分之一，中國國內發展還不平衡、不充分，「美國僅以中國經濟總量指標為由否認中國是發展中國家，顯然站不住腳。」

文章結尾道，美國認為中國已擁有發達國家實力，在邏輯上完全説不通，是羅織罪名，企圖剝奪中國的發展中國家權益。中國願意在世貿組織中承擔與自身經濟發展水平和能力相適配的義務，也會堅定維護發展中成員的權益。「在維護國家核心利益與人民根本利益方面，中國説到做到，任何施壓與訛詐對中國都沒用。」

人民日報指出，中國經濟實力躍上新台階，但人均水平與發達國家仍有較大差距。（視覺中國）

人民日報：從各方面看 中國仍然是發展中國家

另一方面，官媒《人民日報》亦以〈故技重演不得人心〉為題刊登評論，稱美國在第十二輪中美經貿高級別磋商舉行之際，玩起「威脅施壓的老把戲」，翻出發展中成員地位問題，故技重演，不得人心，其霸道蠻橫是對正常國際經貿秩序的挑戰和無視。

文章稱，要求發展中成員放棄特殊與差別待遇，與世貿組織的原則精神不符，而包括中國在內的發展中成員通過融入多邊貿易體制，實現經濟社會發展，但依然是發展中成員，依然需要必要的靈活性和政策空間。

文章強調，中國經濟實力躍上新台階，但人均水平與發達國家仍有較大差距，產業和就業結構與發達國家相比仍存較大落差，社會民生水平與發達成員尚有距離，發展不平衡不充分問題依然比較突出，發展質量整體上與世界先進水平還有不小差距。從各方面事實情況來看，中國仍然是世界上最大的發展中國家。而世貿組織改革仔不是由少數霸權國家「説了算」，而是要尊重全體成員的普遍意願，「那個所謂的『90天時限』，不過是欺世者的狂言狂語，其所謂單方面行動又是什麼，世人將等著看。」