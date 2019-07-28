【逃犯條例】央視評論：示威者破壞香港秩序　只會惹來天怒人怨

上週五（26日），有於機場任職的市民在機場發起「和你飛」集會，期間一度發生推撞事件。一名老翁被指襲擊示威者，後被扯衫擋路要求道歉。 央視評論指，示威者的行為導致機場部分功能不能正常運轉，已非「和平集會」；而他們破壞香港秩序，最終只會惹來天怒人怨。

央視評論指，示威者在機場圍堵老翁，已非政治示威者表達意願，而是一羣流氓和小痞子在尋釁滋事。（網上圖片）

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文章以〈破壞香港秩序者，只會惹來天怒人怨！〉為題，評論員表示26日下午從哥本哈根飛到香港再轉回內地，但因示威者佔領候機樓，阻塞交通，而無法按原計劃乘車去深圳灣，只能轉乘渡輪，這令他感到「驚怒交集」。而在當晚得知有老翁被示威者圍堵後，更頓生厭惡之感，「這哪是政治示威者在表達自己的意願，完全是一羣流氓和小痞子在尋釁滋事。」

文章指，示威者肆意阻塞通道，胡亂張貼貼紙，大喊口號，騷擾乘客，行為已經導致機場的部分功能不能正常運轉，「當你的自由妨礙了法律規範的他人自由時，就是一種違法行為。」

稱示威者另有圖謀 要使「一國兩制」運作不下去

文章認為，「佔領機場」是香港示威者一系列「暴力行動」的續舉，隱含的目的是寄望於在實現《逃犯條例》修例已經無限期推遲的情況下，以「爭民主」「保自由」的「護身符」來逃避司法的追究。但這種手段早已在「佔中」過程中使用過，2017年8月香港高等法院已就此作出裁定，這種「違法達義」的論調和圖謀已經落空。

文章結尾道，「暴力示威者」清楚「享有法定權利」和「暴力違法」是兩回事，他們另有政治圖謀，要使「一國兩制」運作不下去。不過，香港社會中的絕大多數人不會答應，中央政府更不會答應，「奉勸一句這些施暴者：充當香港社會秩序的破壞者，只會惹來天怒人怨！」