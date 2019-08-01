駐港解放軍發防暴演習片段　蔡英文指恫嚇港人：不聰明亦不負責任

解放軍駐香港部隊昨日（7月31日）晚上在官方微博發布最新宣傳片，片段中展示駐港部隊人員使用防暴裝備和武器，部隊使用催淚彈和水炮模擬驅趕示威者等，當中更有解放軍以廣東話警告示威者「後果自負」的畫面。 台灣總統蔡英文今日（8月1日）表示，該宣傳片對於香港局勢是「雪上加霜」，這是不聰明的做法，更是不負責任的行為。

解放軍駐香港部隊在官方微博發布最新宣傳片。（微博影片截圖）

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針對中國大陸近日在台海及周邊空域與水域的軍事行動及演習，蔡英文表示，台灣只要進入選舉季，中國大陸的文攻武嚇一定會加強力道，這幾天中國大陸在區域周邊進行有規模的軍事演習，造成區域間相當緊張。

蔡英文稱，在香港最緊張的時刻，駐香港解放軍部隊公布演習畫面恫嚇香港居民，對於形勢已經很緊張的香港造成雪上加霜的效果。這些在區域與台海的軍事動作，不論是騷擾周邊國家的空域或者是海域，還是擴大軍事演習的規模，都已經造成各國的困擾，引發區域內的不安，更升高國際社會對中國大陸的不信任，這是不聰明的做法，更是不負責任的行為。

蔡英文指，中國大陸的軍事動作是不聰明的做法，更是不負責任的行為。（資料圖片）

蔡英文指，面對種種威脅與挑戰的時刻，這是台灣團結的時刻。另外，香港的經驗歷歷在目，面對打壓選擇屈服，最後只會讓台灣失去一切。

（中央社）