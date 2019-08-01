【中美貿易戰】北京變陣「以慢打慢」　料打長期戰賭國運

7月30日至31日，中美兩國於上海舉行新一輪貿易談判，撇開「有建設性」之類客套官話，雙方僅表示接下來會「為9月份牽頭人見面做準備」。有鑒於此，外界不乏輿論認為中美此次談判「無突破」。 中國「冷處理」貿易談判，可説是無奈之下的最好辦法。過去一年多以來，即使不去爭辯誰才是「出爾反爾」的一方，擺在眼前的事實是雙方分歧巨大，無法達成協議，而客觀效果是美方佔了便宜。

企圖將華為置諸死地

無可否認，美國在經貿、科技、金融和外交各領域仍佔上風，自然傾向於邊打邊談，忽冷忽熱，有意無意間將對手耍得團團轉。貿易談判期間，中國不時大量採購美國大豆和石油，以表善意，並且結合自身改革需要，推出政策以示開放汽車業和金融業，受惠對象不乏美企。

上海談判現場的佈景設置別有中國風味。（Reuters）

美國又如何「禮尚往來」呢？華府不但持續加徵關税，還號召全球盟友封殺華為，對中方善意置諸不顧。

尤有甚者，美國更於去年底以違反伊朗禁令為由，提請加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟。到了今年5月，華府索性撕破臉，將華為及其相關公司列入「實體清單」，期望以斷供軟硬件置華為於死地。

特朗普：連任後對華更苛刻

中方面對「極限施壓」，除了在關税開徵方面「對等還擊」，頂多就是揚言以其人之道還治其人之身，設置「不可靠實體清單」，限制稀土出口，可説是非常剋制。然而事已至此，既然美方行動上擺明要以本傷人，還疑似刻意以談判為幌子，強勢壓制中國，那麼北京大概已決定「奉陪到底」。

從上半年的情況看，華為的營收並未受美國過大的打擊。（VCG）

拖下去不一定對中國不利。明年是美國總統大選，特朗普能否連任尚是未知之數，換上另一個總統也可能對華強硬，不過至少北京可以期望，新對手不會比特朗普更加反覆無常。

特朗普明顯也這樣想，最近便公開警告，假如他成功連任，對華開出的條件將會更為苛刻。

以開放產業遊説美國商界

美國政界目前瀰漫排華氣氛，鷹派言論聲勢浩大，中國不會指望白宮換了新主人就會解決紛爭。

有見及此，北京一則未有對在華美企痛下殺手，二則繼續降低外資的市場准入門檻，以行動告訴美國商界，若果想開拓中國市場，依靠華府施壓是緣木求魚，甚至是坐上賊船。實則就華為封殺令，以微軟為首的美企就於5月發公開信，勸籲特朗普三思而後行。

最後，中國的定位已由當初「止紛爭」，擴展至與美國「賭國運」。美國發動關税戰，追殺華為，目的昭然若揭：將中國踢出全球供應鏈，動搖中國經濟命脈。北京會如何應付？

以華為創辦人任正非為例，他就表明華為多年來已準備「自力更生」，開發自家晶片和運作系統，擺脱依賴以避免受制於人，而掌握「核心技術」正是官方提倡的改革路向，唯有如此才可寄望對美後來居上。