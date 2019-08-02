【逃犯條例】建制派歸位跟隊形　港澳辦公關表態應恆常化？

7月29日，國務院港澳辦破天荒舉行記者會，就香港示威浪潮闡明立場，幾天下來可以看到港府和建制派陸續歸位，按北京所定框架發言及行事。 《南華早報》於8月2日更引述消息稱，港澳辦有意將來更「直接地」溝通，向香港傳媒和大眾傳達中央政策訊息。

鍾國斌：沒精神去做就應離開

自6月初反修例風波爆發，街頭示威和衝突一浪接一浪，港府至此已被形容為「龜縮」和「無法管治」。

對於是否正式「撤回」修例，以及設立獨立調查委員會，建制派內部眾說紛紜，經常與政府口徑有異，自由黨立法會議員鍾國斌更於7月26日在《都市日報》撰文，勸籲特首林鄭月娥：「（若果）心情不勝負荷，沒有精神去做，就應該離開，放手給真的為香港好的人去處理。」

上星期較早張建宗見記者，稱元朗襲擊者為「暴徒」，被問及會否向傷者道歉，他回答「絕對會」。（資料圖片/羅君豪攝）

至於中央取態，港澳辦新聞發言人楊光和徐露穎多次重申同一論調：「中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政。」北京表態一出，建制派未再就示威者訴求，提出「另類看法」，而港府的作風亦有微妙變化。

「堅決支持香港警方嚴正執法」

7月26日，就警方處理元朗白衣人襲擊事件的手法，政務司司長張建宗「代為」道歉，被視為「吹和風」，延續過去幾星期「冷處理」手法，以期事態慢慢緩解。不過自港澳辦表明「堅決支持香港警方嚴正執法」，張建宗會見警隊職方代表，親自就道歉一事澄清解釋，以示警隊與政府團結一致。

+ 3 + 2

與此同時，就7月28日中西區衝突，警方諮詢律政司意見後，於7月30日以暴動罪起訴44人。

自從6月12日金鐘衝突後，警方通常以非法集結罪起訴示威者，鮮有觸及「暴動」二字，而這次祭出重典，可說是以行動響應港澳辦的意見：「堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子。」

譚惠珠：毋須出動解放軍

可是也要留意到，港澳辦言談謹慎，避開不使用「定性」用語：「暴動」、「暴徒」、「港獨」、「顏色革命」等等。

更為要者，建制派內如立法會議員何君堯，以及全國政協副主席、前特首梁振英，曾公開提及解放軍駐港部隊可「依法」應對香港事態。港澳辦對此則不多說也不詳論，僅僅稱《基本法》「有明確的規定」，各界可自行查看。

+ 2

其後駐港部隊於7月31日發布宣傳片，顯示士兵執行防暴演練，以廣東話警告衝擊者「後果自負」。

8月1日，外交部點明駐港部隊是「定海神針」，語帶警告之餘，亦代表一旦出動軍隊，等於動用倒海翻江的最後手段。自從北京親自就軍事介入表態，建制派就此不再置喙，唯獨基本法委員會副主任譚惠珠重提港府立場，地區衝突未至於要出動解放軍。

治理能力現代化才是關鍵

從上述事例可見，港澳辦發言收到提綱挈領之效，至少當下穩定建制派軍心，促使港府和警隊轉守為攻，同時防止建制派論調趨於極端。

可是對北京而言，如果港澳辦表態恆常化，始終有削弱港府威信的風險，其中利弊難以權衡，況且香港問題不限於港府和建制派未能克盡厥職，導致上下言路堵塞。

正如01觀點曾刊文指出，從食品安全到問題疫苗，由李旺陽「自殺」疑雲到劉曉波獄中病逝，內地的社會治理和司法系統確實堪憂，是次修訂逃犯條例更是觸發恐慌和軒然大波。負面觀感不是做好公關就能扭轉，當局需要從治理能力現代化著手，才可以令人心悅誠服，解決深層次認同問題。