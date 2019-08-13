【華為禁令】美國料難重演絕殺中興　冀「溫水煮蛙」增談判籌碼　

5月20日，美國發出封殺令，禁止供應美製軟硬件和技術予華為，給予90天寬限期以作緩衝。正值寬限期即將屆滿之際，美國總統特朗普於8月9日重申，美國不會再與華為做生意。

重蹈中興沒頂之災？

去年美國發出中興封殺令，這家中國電訊業龍頭應聲倒下，幾乎陷於沒頂之災，最終要交出鉅額罰款，改組管理層，以及接受美方派員監督。華為會否落入同一命運呢？

單從技術角度看，美國一則可封殺各種軟硬件供應，由晶片設計軟件到電路板零件，無一不包，二則可中止操作系統更新，損害華為產品品質，三則可指令銷售平台下架華為產品。

實則假如真的全面開打，華為擋得住這一招，也不一定捱得過下一招，例如6月市傳其新款Matebook手提電腦無限期延後推出。

「封殺令」後，中興聲明指該決定嚴重危及公司生存。（路透社）

對全球供應鏈舉足輕重

可是事實卻是華為並未倒下，其創辦人任正非在多次訪問表明，早就預料到有對決美國的一天。有見及此，華為早已囤積晶片和零部件庫存，投入百億計美元資金，逐一補上技術缺口，最有名的是「麒麟」系列晶片，以及「鴻蒙」操作系統，抵銷美方部份攻勢。

更為要者，華為是中國少數能「走出去」的龍頭企業，對全球供應鏈的穩定舉足輕重。單講5G業務，華為的專利申請數領先全球，佔總數的34%，外企如要分一杯羹，短期內根本無法繞過華為；作為業界領袖，華為是大批美企的大客戶，枯榮與共，當中鐳射裝置供應商Lumentum便需要就禁令影響，大幅下調盈利預測。

由此可見，美國即使想重演「絕殺」中興一幕，對華為亦不會奏效，反而會兩敗俱傷。

對華府而言，最佳辦法是「溫水煮蛙」和「物盡其用」，一方面是作有限度封殺，持續動搖華為的生產線及財政狀況，另一方面是防止華為對美國「戒奶」，將華為封印在對華談判議程，以期從中方手上不斷榨取讓步。

美國打壓華為也影響美國企業。（AFP）

華府壓力下難單打獨鬥

自從中興重挫之後，有半年時間華為都保持低調，甚至就間諜活動之類指控，只發一紙聲明否認。

然而到了12月加拿大應美方要求，以違反伊朗禁運令為由，拘捕華為副董事長孟晚舟，惡意追殺圖窮匕現，華為再無法韜光養晦之後，任正非遂親自領導公關反擊戰，對內穩定華為軍心，對外昭示中國產業升級的決心和信心。

無論如何，即使強如華為，任何企業面對美國的「國家級壓力」，根本沒可能單打獨鬥，始終需要依靠同等的「國家級防禦」：14億人龐大市場消化華為產品；科研產業群在政府扶持下，填補供應缺口，達成「去美國化」；北京在國際舞台施展影響力，引導美企「繞過」封殺令。

總而言之，華為願不願意都好，它也站在中美交火前線，只可以硬著頭皮衝過去了。