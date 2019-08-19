【帝吧出征】內地網宣版「兄弟爬山」　官方評價急轉「不割席」

近幾星期來，港澳辦定期舉行記者會，指出就香港局勢有兩條戰線，一條是治安戰線，暫時由香港政府和警隊全力負責，另一條是輿論戰線，於此北京除了號召建制派和商界「歸隊」，似乎也探索其他有用選項。

大約半個月前，著名網絡志願軍組織「帝吧」原定於7月23日集體「翻牆」，在香港社交網絡「洗版」，「聲援香港警察」，「反對暴力亂港」，不料在總動員前夕，一批志願軍的身份「被起底」，個別人士更疑似「被參軍」。

其後官媒《人民日報（海外版）》公眾號「俠客島」在微博發帖報道事件，加上「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」作評語，被網民質疑是語帶諷刺，引發一場小風波，最終「俠客島」刪帖以息事寧人。

帝吧到Twitter、Facebook、境外新聞網站等以愛國文宣圖片、言論「洗版」。（微博）

「翻牆」遊走於灰色地帶

首先「翻牆」本來就是遊走於灰色地帶，假若當局認真追究，可按《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》，以「擅自建立、使用非法定信道進行國際聯網」為由，警告涉事網民並處以罰款。

另一方面，「俠客島」和「帝吧」代表截然不同的表達風格。前者是權威評論平台，外界看不懂的政策細節和累贅官話，很多時候都靠該號闡述官方想法，以論證和數字梳理出頭緒。

誇張一點說，「帝吧」屬於網絡作戰組織，戰略上是佔據版面和宣示力量，戰術上是硬橋硬馬衝鋒陷陣，缺乏「優雅」辯論的餘裕和空間，有時即使自我感覺良好，海內外看來就是粗糙了一些。

「正規軍」輿論戰成果有限

對於民間自「講好中國故事」，其時官方不便多嘴指責，同時亦不太領情，然而隨著香港局勢急轉直下，治安輿論戰線均受壓沉重，官方對「帝吧出征」的態度大幅轉變，可說是內地網宣版的「兄弟爬山，各自努力」。

8月17日「帝吧」捲土重來，再次發起大規模行動，「翻牆」登陸Twitter、Facebook、境外新聞網站等「洗版」，主旨是「力撐港sir，護我中華」。

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與此前不同，這次「帝吧出征」獲共青團、央視、《環球時報》等正面提及。共青團官方微博「共青團中共」發文，稱「今晚，屬於#帝吧網友#」，帖文又附上「愛國青年網絡出征」的hashtag。

坦白講官方「正規軍」網上作戰多時，外交機關和英文官媒在Facebook和Twitter成效不彰，歐美媒體幾乎一面倒同情示威者。至於兩岸三地，即使發動陸台港明星在社交媒體上張貼五星紅旗，在Youtube砸錢買廣告「說唱」宣示立場，也止於凝聚內地民意，談不上左右台港輿論。

給予「帝吧」累積經驗的機會

既然所有方法試過都不果，為甚麼不讓「志願軍」赴前線試試新意思呢？「洗版」也許生硬了點，缺乏「自然美」，同時易於挑起罵戰，可是「帝吧出征」確實收得相當效果，一是以海量留言對外表達「中國有權不高興」，二是向全世界表明內地官民一心，對港立場並無二致。

是次官方站穩立場「不分化」，對「帝吧」前線行動「不割席」，於「翻牆」灰色地帶「不篤灰」，給予「帝吧」累積經驗的機會。

帝吧到Twitter、Facebook、境外新聞網站等以愛國文宣圖片、言論「洗版」。（微博）

新一輪「帝吧出征」即未見得再有洩密事件，「出征未捷身先死」，二則「帝吧」亦檢討行動方式，呼籲「志願軍」以「愛國、理性、文明、求真」為宗旨，避免謾罵吵架。

「防火長城」始終是基本特徵

中國坐擁數以億計的網民，實屬極龐大的外交資源，但「帝吧」下一次出征會是何月何日呢？沒有人說得準。

綜觀內地網絡生態，「防火長城」始終是基本特徵，官方須衡量「志願軍」會否走得太遠太快，偏離「正規軍」的目標和步伐，並且要評估「洗版」的正反影響，能否藉「網戰」達致有效宣傳，抑或止於宣洩民族主義情懷。

更為要者，如果「帝吧出征」成為各方默認的「新常態」，官方終究要考慮到監管問題：當網民自由進出牆外世界，今天可能還是官民一心，可是誰能擔保網民未來不會利用輿論空間，反過來矛頭指向當局？