【非洲豬瘟】內地豬肉價格持續攀升　多地政府補貼市民限購特價肉

受非洲豬瘟疫情影響，內地活豬供應緊張，豬肉價格持續攀升，農產品批發市場豬肉平均價格8月21日已達到每公斤30.56元（人民幣．下同），一日之內又上漲2.2%。在此情況下，各地紛紛打響「肉價保衛戰」，從生產、供給和市場等方面採取措施平抑豬肉價格。 福建、安徽等地更出台豬肉價格補貼政策，居民憑身份證可以低於市場價格限量購買。

圖為8月20日，李克強（右二）在哈爾濱考察期間到菜市場了解豬肉價格變動和銷售情況。（中新社）

福建莆田、廈門、明溪縣均推出上述政策，莆田市荔城區啟動「平價商店銷售機制」，從9月6日起市民憑身份證每人限購2公斤特價豬肉，每斤補貼4元。廈門對96間平價商店內的豬肉類農產品提供5%的優惠補貼，每位市民每次限購2.5公斤特價豬肉。

明溪縣則撥款20萬元對4間超市的豬肉給予差價補貼，並限上述超市每日銷售條肉、腿肉各200公斤，瘦肉、排骨各100公斤，居民每人每次限購兩個品種，單品限購1公斤。

據悉，從2019年4月至今，全國已經有29個省份為了應對豬肉價格大幅上漲，對困難群眾啟動了價格補貼聯動機制，總計發放20多億元，補貼困難群眾8000餘萬人次。

另外，安徽省農業農村廳發通知，向有生產經營許可證及年出欄5000隻以上的豬場給予資金貸款支持，用於購買飼料和母豬，協助養豬業度過難關，又要求農業融資信貸擔保公司積極為養豬戶作擔保。

（綜合報道）