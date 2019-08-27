【中美貿易戰】特朗普促美企對華「割席」　華為危機成風向標

過去一星期，中美貿易戰劇情峰迴路轉，先是北京推出「第三輪反制」，針總值750億美元的美國貨，加徵最多10%關稅。美國總統特朗普隨即大發雷霆，提升現有對華關稅之餘，還針對價值3000億美元中國商品，由原定9月1日加徵10%關稅，增加至15%。 對於這樣虛虛實實的交鋒，各界已經看過幾次，果然短短一日內副總理劉鶴就表示，「願意以冷靜的態度通過磋商合作解決問題」，而特朗普則對「冷靜」一詞大加讚賞，指中方有意願談下去。

供應鏈轉移至「中國以外」

舊劇情反覆上演，股市匯市隨之上落波動，但從同一樣的戲碼中，相對過往表態而言，特朗普較為明確地點出打貿易戰的其中一面：「我們偉大的美國企業就此被下令，立刻尋求替代中國的選項，包括撤回本國和在美國製造產品。」

去年貿易戰初期，中國官媒指美國打關稅戰是「搬石頭砸自己的腳」，由美國消費者埋單，但似乎華府志不在於縮窄貿易逆差，其所重者為由誰主導全球供應鏈。按對華鷹派思路，中國成為全球化產業鏈的最大贏家，「侵害」美國利益，而關稅只不過是「矯正錯誤」的手段，由誰支付並不是關鍵問題。

特朗普被指在貿易問題上一向反覆無常。（AP）

貿易戰爭必然會有傷亡付出，差別只在於成本效益，而最理想的狀況如下：美國社會感受到關稅壓力，於是美國進口商會尋求「中國以外」的貨源，下游生產商會遷移至「中國以外」的經濟體，美國消費市場也會轉而購買「中國以外」的商品。

華為遭美國窮追猛打

在美國眼中，北京有兩條路可以走：一是按華府認為合適的標準，降低市場准入門檻，取消「強制」技術轉讓，「有效」保障知識產權，並停止特定產業保貼；二是如果「拒不合作」，華府會動用手上籌碼，從各經貿領域「去中國化」，動員盟友於全球供應鏈上排擠中資，動搖中國經濟。

顯然中美磋商現正陷於後一種狀況，而華為危機正是箇中範例。華為是少數成功「走出去」的中資巨企，5G技術處於領導地位，兼且是美企大客戶，去年提供至少上百億美元生意，對世界電訊業供應鏈舉足輕重，不過華府無懼損害自身利益，照樣圍堵不誤。

舉其要者，美國以涉嫌安裝「後門程式」為由，號召盟友否決華為參與5G發展，再以違反伊朗禁運令為由，要求加拿大拘捕及引渡華為副董事長孟晚舟。另一方面，美國於5月祭出封殺令，禁止企業提供美國產品與技術予華為，目前暫緩至年底實施，然而總體仍是窮追猛打，趕盡殺絕。

互鬥格局「相生相殺」

中美角力誰勝誰負言之尚早，但若果以華為作風向標，仍可略為推測中國的戰略處境。華為與美企關係千絲萬縷，在供應鏈上共存多年，好的一面是枯榮與共，手上有兩敗俱傷的籌碼，有討價還價的本錢，壞的一面是一旦被全面封殺，由晶片設計軟件到電路板零件，每一擊都可能成為絕殺，要處處招架並不容易。

放諸於中美關係也是同樣道理，美國坐擁金融、科技和外交優勢，封殺中國的牌多的是，但中國已於全球經貿秩序佔領導地位，不容易被排擠被壓榨，更有能力令美國付出沉重代價，一舉一動都要三思而後行。

與冷戰美蘇分立對峙不同，中美互鬥的格局是「相生相殺」，事實是分離從來不易，預料「藕斷絲連」的拖拉局面會維持一段時間。不管如何，雙方都要為最壞情況作準備，既然華府以「去中國化」相要脅，中國同樣可致力達成「去美國化」，如華為便多次重申，封殺令只會加速其填補技術缺口，減低對美依賴。