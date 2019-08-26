【中美貿易戰】北京「效法」美國出新招　貿易談判壽終正寢？

8月23日，中國針對價值750億美元的美國商品，加徵最多10%關稅。美國隨即宣布，針對價值2500億美元的中國商品，將關稅由現行25%，提升至30%，並就另外價值3000億美元中國商品，由原定9月1日加徵10%關稅，增加至15%。

中方加稅是「先發制人」？

此前美國一度表示，將新一輪關稅和華為封殺令押後至12月實行，故此有評論認為，中方「率先」加徵關稅是打突擊，先發制人，殺華府一個措手不及。可是中方卻已表明，是次關稅報復實屬「第三輪反制」，換言之是回應美方行動，而非所謂挑釁示威。

關稅戰打了一年多，外界都開始分不清各輪先後，但綜觀事態發展，中方只是「以其人之道還治其人之身」。回到5月初，正當雙方似是達成協議之際，美國指控中方企圖推倒重來，於是針對價值2000億美元的中國商品，將關稅由10%提升至25%。

美國如何處理華為禁令關乎到雙方未來的貿易談判進展。（VCG）

在氣氛緩和之時施下馬威，這是美國屢試不爽的招數。當時中國僅針對價值約600億美元的美國商品，加徵由5%到25%不等的關稅，遠遠未及美方的「突擊」規模，至如今再開徵新關稅，加起來才是1350億美元的貨值，是否「對等還擊」尚且有商榷餘地。

美國不斷「加牌」施壓

另一方面，華府在談判過程中不斷「加牌」，討價還價的範圍早就不止於貿易逆差和關稅，而北京對此可說已隱忍不發。華為封殺令即是鮮明的例子，本來華府還說是國安問題，號召盟友抵制「間諜活動」，然而到了5月便擺明車馬，說可在貿易談判一併解決華為封殺令。

今年5月，負責中美經貿談判的副總理劉鶴赴美談判。（資料圖片）

直到最近美方仍在增加籌碼，以至表示如果香港局勢演變為另一場六四事件，中美之間很難達成貿易協議。在北京眼中，美方一直不只軟硬兼施，牽著對手鼻子團團轉，兼且還明修棧道，暗渡陳倉，經常是表面上在關稅戰線暫緩腳步，實際卻在其他議題繼續進擊。

有見及此，中方新一輪關稅可說是「效法」美國而已，而且範圍仍只局限於關稅戰，並未延伸到其他領域。近月傳聞中國將會限制稀土出口，意在打擊美國高科技產業，不過暫時仍只聞樓梯響，未見得有明顯動作；至於是次交鋒，北京也只針對美製汽車和零部件，「恢復加徵關稅」，稍作警示。

料雙方「以時間換取空間」

整體而言，北京戰術上有突破，行動上依然克制，限於回應此前美方關稅，目的在於告訴華府，中國有能力把握「主動權」，不一定要跟著華府的節奏起舞。相對之下，華府顯然視之為中方挑釁，反應極大甚至「過火」，再加關稅之餘，美國總統特朗普更揚言在華美企撤資，轉移生產線至他國。

貿易談判會否就此「壽終正寢」呢？中方一邊透露已作安排，不怕「攬炒」無協議，另一邊亦吹和風，副總理劉鶴便稱中方「堅決反對貿易戰升級」，「願意以冷靜的態度通過磋商合作解決問題」，特朗普也指中方表示願意繼續談判。

其實對於反覆無常、邊打邊談、實則虛之，中美雙方大概都已見怪不怪，這一次亦是同類風浪而已。更為要者，不論「去美化」抑或「去中化」，雙方即是有「脫鉤」意欲，目前都需要「以時間換取空間」，才可以一擊必殺，避免過大震動，如此衡量下那就不如繼續談下去，以慢打慢。