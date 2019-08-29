【觀察】武威副市長被揭性賄賂40官　反腐難靠破大案保「人氣」

8月28日，就甘肅省武威市前副市長姜保紅受賄一案，甘肅定西市中級法院開庭審理。 回顧7年來中共反腐風潮，一位副市長落馬看似不算一回事，但其間曲折離奇的情節堪比美劇《紙牌屋》，集性醜聞、暴力、貪贓和冤假錯案於一案，既是中外傳媒爭相報道的獵奇故事，也是一窺內地貪官行事手法的縮影。

被指與上司火榮貴關係曖昧

姜保紅一案所涉罪名很常見，例如「非法收受他人財物」和「對按組織審查」，以及利用職務之便助他人晉陞，大體不外乎是貪贓枉法和結黨營私，不過在紜紜罪名中有一條最引人注目：「搞權色交易，謀求職務晉陞等不當利益」。

內地權威傳媒《財新》7月報道，現年45歲的姜保紅在大學時期已是校花，畢業後一路透過性賄賂，10年間由小科員升至副處長，至2016年官拜副廳級的武威副市長。報道更稱其先後與40多名官員發生性關係，其中有17人是領導級，包括時任武威市委書記火榮貴。

姜保紅與老上級火榮貴同日被「雙開」。

7月18日，火榮貴因涉嫌受賄、挪用公款和濫用職權，同樣在定西市中院受審，「搞權色交易」亦是其罪名之一。據內媒報道，武威在火榮貴治下，於2016年曾以涉嫌嫖娼為由，行政拘留《蘭州晨報》駐武威記者張永生，疑為報復其發布「武威地區負面新聞」。

武威記者被控嫖娼勒索

其後甘肅省檢察院核查工作組稱，張永生「嫖娼」一說「事實不清，證據不足」，然而卻指其以「報道負面新聞」要脅多個單位和個人，並稱「張永生供認不諱」。至火榮貴去年落馬後，這宗「抓記者」事件也獲重新審視，有內媒更直指是武威當局「自編自導」。

武威前副市長姜保紅。（網上圖片）

其實在落馬之前，火榮貴「霸氣」作風早已傳遍國內，獲網民戲稱為「火書記」，而武威官方於2月亦印證這一觀感，總結火榮貴言行如下：「辱罵毆打領導幹部和身邊工作人員」；「與多名女性長期保持不正當性關係」；「把主政的地方視為私人領地和獨立王國」。

其實中共反腐多年，內媒就早已曝光各大案中的「紙牌屋式」劇情，姜保紅和火榮貴只不過再為此添上腥色羶的一筆。正當大眾目光集中於舊情節，茶餘飯後笑談貪腐大案，中共近年來數度修訂多份紀檢工作條例，涵蓋黨紀、生活作風、巡視等範疇，以期能由「運動式反腐」轉化為「制度化反腐」，治標兼治本。

「農村集體」成敗作「試金石」

「制度化反腐」要令民眾「有感」並不容易，但總好過不斷爆出大案，反而予人「貪官捉不完」之感。畢竟反腐經歷多年，若果要維持輿論氣勢和政治能量，亟須從根本著手，而中共紀檢機關的確已由「消極防貪」，進而涉足「積極督政」，例如督促基層機關「掃黑除惡」，消除官黑勾結痼疾。

要令民眾對反腐「有感」，一是高官落馬下獄成輿論話題，二是日常生活明顯改善，前者經已達成，而後者則要配合良好施政。

就在整頓基層治理之時，內地於8月26日修訂土地管理法例，「農村集體」自主租售將取代地方政府徵收，以期提升農村土地的使用效率和價值，發展成果惠及億計農民。屆時「農村集體」能否嚴格按「公益」行事，杜絕「村霸」和「惡黑勢力」舞弊，將成為中共反腐的「試金石」。