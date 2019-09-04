【逃犯條例】駐法大使盧沙野：自由非暴力藉口　民主非暴亂免罪符

中國駐法國大使盧沙野周二（3日）在法國報章《費加羅報》（Figaro）發表署名文章，闡述中國政府對近期香港局勢的立場和態度。 文章認為，「暴徒」不應被視作民主人士，西方的傳媒報道未能做到公平公正，社交平台亦未能保障中國內地傳媒和網民的言論自由。自由不是暴力的藉口，民主不是暴亂的免罪符。和平、發展、公平、正義是人類的共同價值，何時何地都不應有雙重標準。

盧沙野在文章中寫道，他7月底剛剛到法國出任中國駐法大使。幾星期來，法國傳媒對香港局勢進行大量報道和評論，其中一些現象令他費解：

首先，「暴徒」為何被視作民主人士？「一些人打砸破壞立法會，褻瀆國旗國徽，阻礙地鐵運行，圍堵機場導致停運，拘禁毆打無辜的大陸遊客和記者，損毀立法會議員父母墓地。而當地所謂的『自由派』媒體公然散佈仇恨，公開辱罵特首『你甚麼時候會死？』任何國家的領導人和輿論面對如此暴力血腥的畫面都會表明零容忍的態度，但為何在香港，暴力活動就被稱為『和平示威』、『民主運動』？」

其次，公平公正為何這麼難做到？文章 指8月17日有數十萬香港市民參加「反暴力、救香港」集會，但他在法國幾乎看不到相關報道，但翌日反修例示威者遊行則被全程直播、滾動評論，「一場警方估計參加者不到13萬人的遊行，被渲染成170萬人。」

盧沙野說，面對巨大執法壓力，香港警方「表現出極大克制」。「有人被暴徒咬斷手指，有人被暴徒逼在牆角圍毆。他們的職業精神和付出的犧牲無人稱道，一則示威者號稱被警方布袋彈擊中、實則被同伴擊中眼睛的假新聞卻被反覆播報。反差如此之大，令人瞠目」。

再者，言論自由為何不適用於涉港問題？他對Twitter和Facebook等社交平台宣布關閉一批「中國政府支持的」帳戶表達不滿，認為香港社交網站充斥着煽動暴力仇警甚至暴露警察個人資料的言論，從未聽說哪個帳號被封，「而中國內地媒體和網民因為說幾句真話，發布一些現場的影片和照片，就遭到封殺。」

他最後指，中央堅定不移在港貫徹「一國兩制」，但「兩制」的基礎和前提是「一國」。以「反修例」為藉口搞亂香港，損害國家主權，甚至利用香港對內地進行滲透破壞的圖謀註定要失敗，「愈來愈多的香港人開始看清這場運動的實質。謊言重複一千遍亦決不會成為真理」。

（Figaro）