【觀察】誰是「中共代理人」？　是蔡英文還是國民黨……

國民黨主席吳敦義在9月4日口出驚人之語，直指台灣總統蔡英文是「中共代理人」，因為蔡英文「搞台獨」，反讓中共有藉口軍事犯台，「將導致兩岸提前讓中共侵佔台灣」。 此番話不但引來民進黨全面圍攻，蔡英文更在隔日（9月5日）受訪表示，全台灣都不會有人覺得她是中共代理人，北京文攻武嚇不斷，「做總統的一定要站出來說出台灣人的聲音，不應該事事退讓」；民進黨主席卓榮泰更酸國民黨與中共稱兄道弟，只敢炮口向內，「逢中必閃」。 撰稿：林仕祥

吳敦義日前指責蔡英文才是「中共代理人」，隨即被民進黨人士群起攻之。（洪嘉徽／多維新聞）

何謂「中共代理人」？以台灣目前的輿論來觀察，或許可從蔡英文與吳敦義的隔空叫戰看到一種詮釋。對蔡英文與民進黨來說，收受中共好處並依其指示在台灣內部幫中共發聲，甚至協助統戰的台灣人民與團體，便可說是「中共代理人」；吳敦義的發言則是指稱，讓台灣的生存空間被削弱，最終恐引發兩岸間的衝突導致台灣的消亡，其自然就是被所有台灣人唾棄的「中共代理人」。

說白了，不論藍綠（國民黨、民進黨），當講到「中共代理人」的時候，都是想辦法把對方劃進「敵對者」的圈裡，試圖藉此為其貼上標籤。

但從台灣人的立場來看，兩岸分治許久，無論政治上與經濟上，在國際社會都是兩個不同的實體，且台灣自1987年解嚴以來，民主運動蓬勃發展，到現在民主自由等觀念已經根深柢固在所有台灣人心中，對比如今與台灣迥然相異的大陸政治狀況，台灣人對於北京的直接統治有所抗拒，是很自然的事情。

蔡英文聽聞之後回稱：吳主席壓力太大，講話邏輯有點奇怪。（蔡英文臉書）

與此同時，兩岸間經濟和軍事力量落差越來越大，台灣從過去曾經的領先地位，到現在對崛起的中國大陸只能望其項背，在加上解放軍持續的現代化與武力的提升，再再加深台灣民眾對於自身主體性可能消亡的恐慌逐漸蔓延。這也是台灣社會「亡國感」越來越濃厚，成為台灣選舉年裡頭，各政黨得以發揮，博取選民支持的主要戰略高地。

而蔡英文在2018年九合一選舉慘跌一跤後，之所以能化身「辣台妹」讓支持度谷底回升，與其從2019年初起，一次次對北京的強力回應，讓懷有「亡國感」的台灣民眾找到宣洩的出口，大呼痛快有關。但蔡英文種種號稱顧台灣、護主權的舉動，真的能夠幫助台灣抵抗北京的打壓嗎？

實際上，從北京今（2019）年8月底所推出的禁止自由行陸客來台，禁止參與金馬獎等各種限縮兩岸交流的政策來看，蔡英文所高舉的護主權大旗，卻恰恰相反地凸顯了台灣如何地「受制於人」，更何況北京從來沒有放棄對台灣的武力選項，在加上當前國際環境的不穩定以及中美貿易衝突短期內無法獲得解決，透過軍事行動凝聚內部也是一種治理的手段，畢竟台海從來不曾脱離戰爭的陰影。

蔡英文被指稱是「中共代理人」，就連「八九民運」參與者王丹也加入戰局，直指：「國民黨瘋了」。（截取網絡）

蔡英文在9月5日受訪時稱，對吳敦義的「蔡英文是中共代理人」說感到傻眼，酸吳敦義是壓力太大，講話邏輯有點奇怪，並強調兩岸現階段最重要的還是維持和平現狀。然而，蔡英文所提出守護台灣自由民主的方式，卻是要「面對中國大陸步步進逼、文攻武嚇不斷，做總統的一定要站出來說出台灣人的聲音，不應該事事退讓」，這種「以對抗抗擊逼迫，就可能達到民主與和平」的說法也同樣讓人傻眼。

儘管不可否認，當一個人受到欺壓時，忍氣吞聲不是最好的方式，要站出來表達自己的意見，讓所有人知道，這些欺壓是存在的。面對壓迫，儘管不需要事事退讓，但也不表示就必須事事站上前線直接叫板，挑撥兩岸對立，持續打開對話大門並且真誠表現出願意對話的態度，才可讓衝突弭平，讓事情能找到更適合彼此的解決方案，一味地以強硬麪對強硬，只會導致雙方內部「鷹派」氣焰高漲，增加武力衝突的可能性。

「中共代理人」這個詞從頭到尾都充滿了敵我意識，但兩岸間真的要走到敵對的狀態嗎？台灣人民，包括數百萬在大陸工作賺錢生活的台灣人，真的準備好要進入「你是敵不是我」的情境裡嗎？而就算進入了對抗狀態，台灣就真的能夠擁有充分的主體性嗎？這些問題，不只是蔡英文，也更是2300萬台灣人都應仔細思考之處。