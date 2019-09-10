中國學者發明檢測早期癌症新方法　助患者儘早診斷癌症

新華社9日（周一）報道指，中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所最近研發出一種可以高靈敏度檢測微小核糖核酸（miRNA）濃度的新方法。由於微小核糖核酸的濃度在多種癌症發生、發展早期就會出現異常，該新方法的推廣使用，有望幫助更多人儘早發現和診斷癌症。

微小核糖核酸是一類長度為18至25個核苷酸的小核糖核酸，它在調節細胞分化、增殖和死亡中發揮重要作用。醫學研究表明，肺癌、胰腺癌、結直腸癌等多種類型的腫瘤細胞，都會導致人體特定微小核糖核酸濃度異常。與傳統腫瘤標誌物相比，檢測微小核糖核酸有助於在癌症發展的極早期就發現疾病徵兆。也正因此，它被稱為尋找早期癌症的「指紋」。

此次，科研人員採用幾十個銀原子組成的團簇作為熒光信號源，來檢測微小核糖核酸的濃度。在沒有微小核糖核酸存在的條件下，信號源發出紅色熒光，當樣本中存在微小核糖核酸時，紅色熒光轉變為黃色。微小核糖核酸濃度越高，原本的紅色熒光越弱，黃色熒光越強，比較兩種熒光的強弱，就能精確獲知微小核糖核酸的濃度。

負責此項研究的研究員繆鵬說：「新方法不僅可以檢測血液樣品中的微小核糖核酸，還能與影像學檢測結合，指示病變發生的具體位置。跟以往同類檢測方法比，它的分析性能更優，而且操作便捷、條件簡單，應用推廣更加方便。」相關研究成果已於近日發表在國際權威傳感器類期刊《傳感器與執行器B：化學》上。

（新華社）