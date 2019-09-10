【逃犯條例】黃之鋒晤德國外長　華外交部：堅決反對並提嚴正交涉

香港眾志秘書長黃之鋒當地時間9日（周一）起訪問德國，他與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）見面，表示感受到對方對港人爭取自由予以肯定。黃之鋒又促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，並反對港府使用《緊急法》。 中國外交部10日（周二）回應稱，對德方允許香港「分裂分子」入境並從事反華分裂活動，以及馬斯公然接觸這樣的人，表示強烈不滿和堅決反對。

黃之鋒（左一）與德國外交部長馬斯（Heiko Maas、左二）在見面期間交談。（黃之鋒facebook）

據早前報道，黃之鋒抵達柏林後出席德國《圖片報》舉辦的紀念晚會，就柏林圍牆倒下30周年發表演說，並與馬斯、多位國會議員及傳媒出版人交流。

黃之鋒在演說中表示，將向德國政壇推動四項主張，包括延遲與中國內地及香港的貿易談判，直至人權問題納入談判議程；停止發售和出口武器予香港警隊；研究推動德國版《香港人權民主法》的可能；以及檢視現行簽證、移民與庇護安排和照顧赴德港人。

中國外交部發言人華春瑩表示，中方已經向德方提出嚴正交涉。（資料圖片）

中國外交部發言人華春瑩回應有關黃之鋒到訪德國的提問時，反問德方允許黃之鋒到當地活動，並與馬斯接觸，意欲何為。華春瑩又說，中方對德方允許香港「分裂分子」入境並從事反華分裂活動，以及馬斯公然接觸這樣的人，表示強烈不滿和堅決反對。

華春瑩又稱，中方已經向德方提出嚴正交涉。她稱，香港事務純屬中國內政，個別德國的媒體和政客企圖借反華分裂分子蹭熱度、博眼球、作政治秀的做法也是極其錯誤的，是對中國主權的不尊重和對中國內政的干涉。

華春瑩又表示，德國總理默克爾上周訪華期間明確表示支持一國兩制，反對暴力，我們敦促德方信守承諾，避免向香港激進分裂勢力發出錯誤的信號；我們也敦促馬斯先生作為德國的外長，遵守最基本的國際法和國際關係基本準則，做有利於中德關係發展的事情，而不是中德關係的破壞者。

（綜合報道）