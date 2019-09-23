「清牆」行動掀建制陣營爭議　北京暫無意動員「體制外力量」？

9月21日，立法會議員何君堯於全港18區舉行「香港清潔日」，主張要「洗淨牆壁」及清理「垃圾」，矛頭直指各區「連儂牆」。建制陣營對此意見不一，例如創建力量區議員葉興國便表示，希望「清牆」隊伍遠離其淘大選區：「最好不要再過來我們區搞事了！」 《明報》9月23日專欄亦引述「一名傳統建制陣營中人」，指「人代、政協的大部份核心人士」不認同其做法，認為既沒有效果，又只會挑動更大矛盾。

8月29日，全國政協副主席、前特首梁振英於Facebook撰文指：「在必要時，除了這些香港體制內的力量外，中央還有更多更強有力的體制外的力量可用。」實則自8月初起，就侮辱五星紅旗及擾亂鐵路等情況，他已公開「懸紅緝兇」，呼籲民眾提供線索。

何君堯（前中）建議將每年9月21日定為「清潔香港」日。（鄧柏良攝）

「支持愛國愛港人士」是一貫口徑

對於何君堯和梁振英的舉措，各界最關注是否獲北京默許、授意或鼓勵。9月1日，官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」轉載上引FB帖文，未有明確評價箇中內容，僅僅指出梁振英的「最新表態值得琢磨」。

9月15日，官媒《環球時報》發表社評，題為〈香港社會需營造更強大的共同利益〉，當時作如下判斷：「香港特區政府和警隊依靠愛國愛港群眾控制局面的能力得到更充分的顯現，香港局勢有在內部逐漸築底的態勢。」

9月20日，在中央政協工作會議暨慶祝政協成立70周年大會上，中共總書記、國家主席習近平表示，要引導港澳政協委員，支持特區政府和行政長官依法施政，發展壯大愛國愛港愛澳力量。

不過自港澳辦7月底記者會以來，「堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治」是一貫官方口徑，但實際要採取那一種行動，北京從未明言，即使是俠客島引用梁振英的言論，嚴格來說是不置可否，聊備一說而已。

若要講效果，簡單如「清牆」行動亦應者寥寥，遠低於預計的3萬6千人，更需從內地募集人手，對治安戰既無裨益，還要警方分散人手保護，對輿論戰則止於爆發零星衝突，佔了些內頁版面。況且即使成功大規模動員，「體制外的力量」相對較難收放自如，徒添爆發不測事態的風險。

劉兆佳：中央不想見群眾鬥群眾

在近日電台節目中，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央傾向憑藉民意取態，壓制暴力行為，減少警察工作的阻力，其間主要依靠港府和警隊的合法武力，壓制非法暴力，不想出現嚴重群眾鬥群眾，否則只會增加社會衝突混亂，令警察工作變得複雜。

天星碼頭國旗被丟落海，梁振英「懸紅緝兇」。（Facebook截圖）

「清牆」規模和效果遜預期

對北京而言，香港問題，香港解決，上策是由港府在台前擺平一切，從而向外國和外資證明，「一國兩制」仍行之有效，中央政府毋須插手介入。

假如中央強力而全面發揮「體制外的力量」，建制陣營要考慮此舉會否為警隊「添煩添亂」，損害港府聲譽，結果得不償失，削弱原有「體制內的力量」，對內引致溫和中間派側目，甚至動搖建制內部士氣，對外則可能招人話柄，北京面對西方陣營更強力施壓。

其實香港警隊的裝備、訓練和組織屬世界一流，之所以未竟全功，根本問題不在強力鬥爭，而在政治人心。立法會前主席曾鈺成便認為，即使特區政府依靠警力可以成功「止暴制亂」，把示威活動壓力下去，也不能紓緩社會上的對抗情緒，避免波及粵港澳大灣區發展，打擊兩岸和平統一前景。

《香港01》在「清牆」行動前即指出，當前社會千瘡百孔，問題錯綜複雜，從政者即便沒有足夠的政治智慧去解決問題，亦應明白「多一事不如少一事」之道理，勿再增加社會仇恨。不同政見的人士亦應明白，與其「唯恐天下不亂」幫倒忙，不如致力化解當前問題，務實地尋找出路，尋求彼此的「最大公約數」。