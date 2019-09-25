蘋果於湖南湖北建成3座風力發電站　為中國電網供電

蘋果公司（Apple）24日（周二）宣布，2018年成立的中國清潔能源基金首筆投資─湖南和湖北的3座風力發電站，已經竣工並運行，共為中國電網輸送134兆瓦電力。

在位於湖南的協合井塘風力發電站，每個風力發電渦輪機的葉輪直徑達 121 米，可生產2兆瓦潔淨能源。（蘋果公司官網）

中國清潔能源基金由蘋果推動成立，為供應商和再生能源項目建立聯繫。到了2022年，蘋果和10家中國供應商將投資近3億美元，以發展合計共產生1千兆瓦再生能源的項目。位於湖南和湖北的3座風力發電站將可產生整體預計發電量約1/10。

蘋果在官網發文稱，座落於湖南省道縣的協合井塘與協合審章塘風力發電站由協合新能源集團有限公司興建，每個發電站均可產生48兆瓦潔淨能源；加上豐華能源投資集團有限公司在湖北省邊境興建的一座38兆瓦風力發電站，這3個清潔能源項目就是中國清潔能源基金的首項投資。

蘋果自2015年起在全球推行供應商潔淨能源計劃，承諾在蘋果產品生產中使用100%潔淨能源的供應商數量正不斷增加。目前總數達44家，遍布全球16個國家或地區。最終目標是於2020年，蘋果與供應商將在全球各地生產超過4吉瓦的再生能源，足以為蘋果全球製造商和供應商提供1/3的所需電力。

（蘋果公司官網）