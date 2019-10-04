【10.1國慶】官媒首公開介紹東風-41：中國戰略核力量中流砥柱

國慶70周年閲兵式中，在裝備方隊壓軸登場是首次亮相的東風-41洲際彈道導彈，引起外界關注。 央視在周四（3日）播出一段訪談，首次公開介紹東風41，形容其是中國戰略核力量的中流砥柱，火箭軍裝備方隊後裝組負責人陳美輝指出，東風41最顯着的特點是靈活機動，可以在高原、戈壁、雪地、荒漠等極端路況行駛。

東風-41在國慶70周年閲兵中首次亮相。（視覺中國）

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據《央視》報道，在中國歷次閲兵中，裝備「國之重器」的中國戰略導彈部隊都是世人矚目的焦點，形容東風-41是「火箭軍殺手鐧武器的新成員，標誌着火箭軍戰略打擊能力的新提升」。報道認為，隨着中國國防科技實力的不斷增強，武器裝備的威力逐漸強大，歷年來每次受閲的導彈武器，都是戰略導彈部隊裝備現代化、信息化建設的集中展現。

報道重提1984年的國慶35周年閲兵，該次是中國戰略導彈部隊的首次亮相，「從那時起，中國戰略導彈部隊在閲兵儀式和重大慶典活動中都是世人矚目的焦點，而洲際戰略核導彈歷次都是壓軸出場，彰顯着共和國王牌底牌」。在國慶60周年閲兵中，則有東風-31甲作為第二代戰略核武器首次亮相，成為閲兵的最大看點，「它在體積、打擊精度、生存性能和突防能力等方面都有着很大的突破」。

在1984年的國慶35周年閲兵，中國戰略導彈部隊首次亮相。（央視截圖）

在國慶60周年閲兵中，有東風-31甲作為第二代戰略核武器首次亮相。（央視截圖）

及至今次的國慶70周年閲兵，報道引述東風41核導彈方隊方隊長婁濤直言，「閲兵場上，壓軸武器裝備的每一次更迭，都是戰略導彈部隊在『指揮控制、快速反應、導彈突防、生存防護』等作戰能力上實現的升級突破。」東風-41核導彈方隊將軍領隊趙秋領亦稱，從無到有、從小到大、從弱到強，「這是戰略導彈部隊幾十年來發展壯大的歷程」，他會持續強化練兵備戰，將部隊鍛造成召之即來、來之能戰、戰之必勝的戰略重拳。

報道在最後指出，自1984年開始，戰略導彈部隊經歷「由兵到軍」的發展，標誌火箭軍成為獨立軍種正式邁入中國特色現代化軍事力量體系，「如今，火箭軍部隊以黨在新時代的強軍目標為引領，不斷提升戰略威懾和實戰化能力，為加快打造世界一流戰略軍種，努力建設一支強大的現代化火箭軍續寫新的輝煌」。

事實上，外媒亦對東風-41有相當高評價，例如悉尼麥覺理大學研究員亞當姆指，東風-41是中國核威懾力量的重要一步，它具有高度機動性，比固定在發射井發射的導彈更難被發現，更容易在遭到第一次核打擊後倖存，並發動核反擊。亞當姆認為這種武器是「中國核威懾的終極性象徵，其核威懾能力可與美俄相提並論」。

另外，英國《簡氏防務周刊》的編輯多明貴茲亦認為，東風-41對中國核武發展來說是重要里程碑，甚至閲兵明顯是對中國的主要敵人，例如美國，釋放出清楚訊號。

（綜合報道）