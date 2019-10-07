【帝吧出征】冀「講好中國故事」事與願違　愛國聲音牆外「失語」

內地「帝吧」、「China後援團」、「飯圈女孩」等在國慶70周年前夕（9月30日），號召網民翻牆，進軍海外社交平台，「向世界介紹真正的中國」，實現「民間網絡外交」，大規模「洗版」。 是次「出征」對象為香港《蘋果日報》、藝人何韻詩、香港眾志秘書長黃之鋒等的社交媒體帳號，甚至連美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《CNN》、英國《BBC》等外國傳媒都不能倖免。

網絡攻勢難免「相看兩相厭」

帝吧說要破除外界對內地的「妖魔化」，「讓世界一同見證祖國的強大」，但單講公關策略，第一守則就是切忌「硬銷」，畢竟愈強求別人關心和理解，對方心中反而會油然生出對抗心態，找出成千上萬的理由去反駁。有見及此，怪不得歷次「帝吧出征」都成效有限，甚至挑起敵意而鍛羽而歸。

7月底帝吧就香港示威風波，揚言要「聲援香港警察」，「反對暴力亂港」，不料在總動員前夕，一批志願軍的身份「被起底」，個別人士更疑似「被信仰伊斯蘭教」和「被參軍」，其時「出征」發起人宣布行動胎死腹中，「帝吧」將暫時解散，再謀重組和後著。

圖片說明：「帝吧」17日晚上再次發起「出征」行動。（微博）

或者帝吧成員最在意的不是宣傳效果，而是發揮網絡攻勢的「洗版」作用，讓「中國故事」佔領海外版面，以示數以億計的中國網民「有權不高興」，換言之「出征」的本質是示威多於公關，結果也可想而知，必定不會是「和而不同」的理性討論，而是「相看兩相厭」的矛盾和衝突。

政治表態多屬「罐頭式」留言

這類政治表態大多屬於「罐頭式」留言，配以大量五星紅旗圖片，主旨僅限於宣示立場，以下便是幾個例子：「年輕人有書不讀，被西方美國人利用，香港人真可憐」；「愛我中華，愛我祖國，支持警察，支持政府，抵制暴徒，抵制口罩黨」；「生日快樂CHINA」。

整體而言，若視「帝吧出征」為公關活動則不夠細緻與和諧，而作為網絡攻勢則收效甚微，以至引來大規模反彈。8月中旬，Twitter關閉936個來自中國內地的帳戶，原因是涉事帳戶「在香港煽動不和」，「包括貶損香港抗議活動的正當性和政治立場」。

同期Facebook也表示跟從Twitter的做法，一共刪除了7個專頁、3個群組及5個帳戶。不過套用牆外世界準則，難道不容許中國網民翻牆表達意見嗎？不是有言論自由嗎？

「防火長城」倒逼致落人口實

問題是Twitter和Facebook都表明，刪號原因不在於發布內容，而是「基於他們的行為」。封殺令所針對的「行為」，包括「利用假帳戶建立不真實的身分」，以及涉及「有組織的、國家支持的」網絡攻勢，當中大量帳戶使用VPN「翻牆」，部份使用未被封鎖的IP地址。

俠客島發帖文稱「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」。（微博）

可能不是人人都信服於Twitter和Facebook的官方理由，然而封殺令的確帶出「帝吧出征」少人談及的一面。眾所周知內地當局設置「防火長城」，有海外社交平台帳戶的內地網民並不多，要特意「翻牆出征」，所開設的帳戶很難會是「常用的」、「真實的」、「有互動的」，少不免易於被歸類為「假帳戶」。

至於「有組織」和使用未被封鎖的IP地址，須知道在內地「翻牆」有違法之嫌，「個體戶」有被警告和罰款先例，而官方對民間集體行動一向甚為警惕。如是者空群會較為安全和奏效，最好同時獲得官方默許和鼓勵。其間監管機關為跟蹤「出征」情形，偶有介入和引導，慎防「變形走樣」，按國情實不足為怪。

聲勢浩大後官方態度劇變

歸根究柢，官方對民間集體行動一向甚為警惕，對自發愛國的「帝吧出征」也不例外。

回顧7月底帝吧首輪出征，官方原本態度曖昧，以至在帝吧成員被起底後，有官媒在微博點評：出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。網上更流傳圖片，指涉事原帖沒有「淚滿襟」一句，還曾附上表情符號，單手掩臉哭笑不得。

其後帝吧聲勢浩大，廣為海內外矚目，官方態度為之一變，官媒高調予以鼓勵和支持。儘管如此，「防火長城」分隔出兩個網絡世界，牆外資訊和論述故然被擋在牆外，牆內聲音同樣在牆外「失語」，《香港01》即曾指出，當內地群眾高呼「愛國無罪」，也許亦應該思考，如何有效讓世界傾聽來自中國的聲音。