【封殺華為】 任正非談美政府「禁令」：特朗普「幫助」華為改革

華為內部社區「心聲論壇」周四（10日）發布了華為創始人任正非9月19日接受美國財經雜誌《財富》（Fortune）的採訪紀要。在採訪中，任正非稱美國總統特朗普（Donald Trump）是華為改革的「倒逼師」（註：意為逆向推動者）。

任正非在受訪中同意特朗普「幫了華為一把」。（資料圖片）

任正非表示，當華為在很多領域稱霸世界，離死亡就不遠了。特朗普打擊華為之前，華為已經快到了這種狀況了。《財富》CEO Alan Murray其後追問，這是否意味著特朗普「幫了華為一把」？

任正非表示同意，「是的，他是我們改革的倒逼師」。任正非進一步解釋稱，因為華為技術先進，合同很容易拿到，前方的國家代表處不需要費太大勁就容易解決問題，拿到合同以後很清閒，可能就會腐敗，公司就搖搖欲墜了；華為的機關愈來愈龐大，辦公環境愈來愈好，「敲敲鍵盤輸出幾個流程就拿到錢了，誰還會願意去艱苦地區和國家工作呢？。」

在任正非看來，在特朗普打擊華為的時候，華為真正感覺到了生存的威脅，不努力就要走人，高級主管也是一樣，不努力就要撤掉。並指出這一年來華為煥發了青春，人人都非常努力。此外，針對美國把華為加入實體清單，任正非稱，也就降低一百多億美元左右的銷售收入，對華為沒有大影響。

美國政府今年5月以違反制裁伊朗禁令為由，將華為及其附屬子公司納入美國出口控制「實體清單」。（資料圖片/AFP）

據悉，今年5月15日，美國商務部產業與安全局以違反制裁伊朗禁令為由，將華為及其附屬子公司納入美國出口控制「實體清單」，禁止美國公司在未經許可的情況下向華為出售芯片、軟件和提供相關服務。而為了給美國企業足夠的時間完成必要的調整，美國商務部早在5月20日就發布了為期90天的「臨時通用許可」，之後又將臨時禁令延長至11月19日。

值得一提的是，據《紐約時報》本月9日報道，知情人士透露，美國政府即將向部分美國企業發放許可證，允許這些企業向華為提供非敏感商品。

報道稱，特朗普政府上周同意向一些美企提供許可證，讓這些企業繞開美國今年對華為下達的銷售禁令。而允許供應「非敏感商品」，是指那些不屬於雙重用途技術和材料定義範圍內，且不能損害美國國家安全的商品。

（綜合報道）