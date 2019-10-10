NBA 徘徊攬炒邊緣　涉港爭議揭破中美貿易戰「真相」

美國NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）日前於Twitter上載寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，支持香港示威，遭到內地官媒及網民批評，內地多個贊助商、直播平台和藝人宣布與火箭隊「割席」，官方央視亦決定立即暫停NBA賽事轉播安排。 事件引發中美輿論迴響，NBA至今未公開致歉，美國網民的反應也較往常激烈，實則冰封三尺非一日之寒，箇中爭議實體現中美貿易戰的長期趨勢。

原本聚焦於縮少貿易逆差

在正常的外交關係中，雙方即使有爭拗也可以一事歸一事，不會每次都將新仇舊恨一口氣清算，否則最終只會剪不斷理還亂，逃不出關係凍結或破裂的結局。可惜從去年貿易戰爆發以來，各界看到的是美方逐步跳出原定框架，額外牽扯其他爭議，期望藉此增加手上籌碼，致使北京退無可退。

莫利涉及香港的言論，引發中國出現大規模的抵制潮。（Twitter截圖）

幾年前特朗普競逐總統寶座，他當時同樣大放厥詞，指控中國「偷走」美國工人的職位，批評前任總統放任中國坐擁對美龐大貿易逆差，被北京「佔了便宜」。中方則就此重申，當前全球分工自然生成，屬兩國生產力和產業結構改變所致，而相對廉價的中國商品惠及美國消費者，節省家庭開支。

由此可見，雙方爭拗當時止於經貿議題，甚至直到貿易戰開打大半年，華府焦點仍在於縮少貿易逆差。中方提出的建議也相對簡單，不外乎按自身需要，下調汽車進口關稅，增購美國農產品和波音飛機，然後是降低個別行業的市場准入門檻，容讓外資更容易進入中國的重工業和金融業。

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中途殺入華為禁令、新疆人權爭議

不過美國不為所動，迄今為止更在貿易戰中摻雜其他爭議，實際行動是以經貿領域為突破口，一口氣「整治」中國。首先是華府拋出國安疑慮，下令美企斷供華為以本傷人，還號召全球盟友封殺中國電訊業龍頭華為，另外於去年底要求加拿大，以違反美國所作伊朗禁制令，拘捕華為副董事長孟晚舟。

最近難得中美重啟貿易談判，華府不忘先施下馬威，首度直接由人權議題入手，對北京「極限施壓」。10月7日，美國就北京對新疆維吾爾族等民族穆斯林的政策，將28家中國公共安全機構與企業列入美國貿易黑名單，其中包括視頻監控企業海康威視等8家科技企業。

NBA總裁施華指出，聯盟並非不支持火箭總經理莫利，並強調平等、尊重、言論自由是NBA的價值觀。（AFP）

經貿歸經貿，政治歸政治，貿易爭議才有可能完滿解決。可是一路走來，美方先後引入國安、外交、人權等籌碼，不斷開闢新戰線，明確表示華府致力掌握全球政經領導權，這難道是和解互諒的態度嗎？NBA瀕臨攬炒正是揭穿這一重「真相」，甚至引導兩國人民都意識到，中美分歧遠不止於利益分配。

商業利益和價值觀之間作取捨

莫利言論是個突如其來的爆發點。NBA在中國有數以十億美元計的生意，當然有國民受聘或受益於這條產業鏈，然而是次爭議觸及價值觀底線，官民反應清晰明確：不會為了看高清直播賽事而退讓，也不會為了NBA產業鏈上的本國職位和商業活動而放棄原則。

儘管相對較為溫和，太平洋另一端何嘗不是作同樣表態呢？美國國會兩黨議員響應網民輿情，所言大同小異，指責NBA重視商業利益多於美國價值觀。這也解釋了為何NBA還未「遵循先例」，徹徹底底自我批評，因為各大球隊夾在中間，要同時面對「不高興的」中美官民，唯恐順得哥情失嫂意。

儘管是世界第一的消費市場，美國的「市場武器化」程度相對較低，此前美商仍會公開呼籲特朗普顧全大局，不要與中國完全鬧翻，但NBA事件也許正預示，斡旋空間日漸縮小。至於中國的態度，從幾個月前炮轟國泰，到如今封殺NBA，官民在商業利益和價值觀之間如何取捨，答案已顯而易見。