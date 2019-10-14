曾率隊參與海地維和　陳定武接任中國人民公安大學黨委書記

中國人民公安大學（簡稱公安大學）領導層調整，公安部邊防管理局局長陳定武履新該校黨委書記，並明確為副部級，原黨委書記樊京玉另有任用。

中國人民公安大學官網已更新現任校領導資料。（中國人民公安大學）

據中國人民公安大學官網消息，10月11日，公安部在該校召開公安大學主要負責人調整宣布會議。會議宣布，中央批准陳定武為副部長級官員，授予副總警監警銜，任中國人民公安大學黨委書記。公安部黨委研究決定，樊京玉不再擔任中國人民公安大學黨委書記，另有任用。

公開資料顯示，1961年7月生的陳定武，擁有少將軍銜。歷任福建省公安邊防總隊參謀長，廣西、新疆、雲南公安邊防總隊總隊長，2015年12月任公安部邊防管理局局長。

陳定武（右三）曾率警察邊防部隊赴海地維和。（網上圖片）

值得一提是，陳定武曾任中國第四支赴海地維和警察防暴隊政委。官媒新華社主辦的《瞭望》周刊曾報道，第四支防暴隊以福建省公安邊防總隊為主組建，2006年8月出征。當年底在海地與非法武裝的戰鬥中，中國防暴隊員分乘兩輛裝甲車參加戰鬥。關鍵時刻，防暴隊政委陳定武命令用裝甲車機槍打斷電線，排除險情。第四支防暴隊獲聯合國有關組織通令嘉獎，是海地任務區維和警察防暴隊首次獲此殊榮。

據瞭解，公安大學是公安部直屬普通高等學校，創始於1948年7月中共中央在河北解放區建屏縣（今平山縣）舉辦的華北保衛幹部訓練班，1984年正式成立公安大學，2017年躋身「雙一流」建設高校行列。

公安大學成立初期，黨委書記、校長由兩人擔任，直至上世紀90年代改為一人兼任。公安大學上一次領導層調整是2015年7月。當時改變過去19年的做法，黨委書記、校長改為兩人分任，由樊京玉出任公安大學黨委書記，曹詩權出任公安大學校長；免去時年60歲的程琳公安大學黨委書記、校長職務。

樊京玉過去長期任職公安部，曾任公安部政治部人事訓練局副局長等，卸任公安大學黨委書記後去向有待公布。曹詩權曾任中南政法學院經濟法系主任、湖北省司法廳副廳長、湖北警官學院院長等，擔任公安大學校長至今已逾4年。