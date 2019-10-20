【陳同佳出獄】聯合報評論：蔡英文政府拒收陳同佳因「政治考量」

涉嫌在台殺害女友的香港疑犯陳同佳，願意23日出獄後到台灣自首。台灣陸委會今日（20日）表示，港府應承諾透過司法互助，提供今次案件在港事證，而非將人送來便卸責不管。因此，有必要管制相關人員入境。 台媒《聯合報》今日發布快評指出，民進黨政府拒收陳同佳的主要原因是「政治考量」。民進黨政府在反修例風波上獲益，2020大選臨近，民進黨政府顯然不願港府在陳同佳案上脫身。拒收陳同佳，就是讓此案可以繼續延燒。

台灣陸委會稱，港府應承諾透過司法互助，提供今次案件在港事證，而非將人送來便卸責不管。因此，有必要管制相關人員入境。（資料圖片）

文章指出，在香港反修例運動激化下，香港男子陳同佳在台殺害女友潘曉穎一案，成了死結。陳同佳預計本周就將出獄，傳出他有意赴台投案，從而為解決此案的司法爭議，打開了一扇窗。不過對此，民進黨政府上自蔡英文總統，下自陸委會、法務部，對陳同佳投案都持保留態度，台灣方面很可能「拒收」，令人費解。

以「投案」方式解決此案，好處是顯而易見的。首先，就是此案的司法正義終於得到彰顯，潘女的家人當也可得到心靈的撫慰。其次，香港政府介入陳同佳的投案，其實也是間接承認台灣的司法管轄權，僅管雙方並無司法互助協定，此案處理也可成為未來類似案件的參考。

陳同佳涉嫌在台灣殺死潘曉穎並藏屍行李內，隨後就帶到台北捷運竹圍站外的一個公園草叢棄屍。（資料圖片）

即使在政治上，當初引發軒然大波的香港「逃犯條例」修正，出發點便是要宣稱處理陳同佳案；如今能以投案方式解決，也算是證明其實無論有無逃犯條例，都還是有辦法處理此案，對於反修例的訴求，其實是有加分作用的。

但民進黨政府竟然拒絕了這個天上掉下來的禮物，首先，恐怕是在心理層面，民進黨從年中以來，靠反修例、打港府撿槍，獲取不少政治資本，大概很難相信香港促成陳同佳投案安甚麼好心眼，為了防止中政治圈套，所以「膝反射」式的先拒絕再說。

其次，是既然在反修例案上撿槍，總統、立委大選又還沒結束，民進黨政府顯不願港府在陳同佳案上脫身。拒收陳同佳，就是讓此案可以繼續延燒，凸顯港府作為的不當。

社評指，蔡英文政府在反修例風波上獲益，2020大選臨近，民進黨政府顯不願港府在陳同佳案上脫身。拒收陳同佳，就是讓此案可以繼續延燒。（資料圖片）

最後，民進黨政府上台後，兩岸協商已經陷入停擺。蔡英文總統昨天談及此案，表示「案件審理需有雙方司法互助，才有完整司法處理」。換言之，蔡政府仍試圖以此案建立和香港的司法互助管道；最少，也是證明港府「不願和台灣建立司法互助」，從而繼續營造中共從中作梗、阻礙台港司法合作的氣氛。

所以追根究柢，民進黨拒收陳同佳，結論其實只有四個字，「政治考量」。在政治考量下，所謂的司法正義、司法主權都變得可割可棄。如果不是透過港府，陳同佳是在香港出獄後，自行與台灣司法機構聯繫後搭機來台投案，相關部門會「拒收」嗎？加入了「港府」因素就拒收，除了政治考量，斷無其他解釋了。

（《聯合報》）