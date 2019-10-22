雲南肅清秦光榮餘毒影響　連續3天6名廳級官員被雙開

雲南省連續3天6名原廳級官員被雙開，大動作反腐的背後是原雲南省委書記秦光榮政治餘毒的殘留。

《雲南日報》今天（22日）在頭版發佈消息稱：中共雲南省委全會於2019年10月21日在昆明舉行，全會堅持以習思想和中共十九大精神為指導，全面貫徹習近平對雲南工作的重要指示精神，審議通過了《中共雲南省委關於堅持全面從嚴治黨構建風清氣正政治生態的決定》。

據悉，此次雲南省委全會重點關注了肅清秦光榮等流毒影響的問題，全會指出，秦光榮集政治蜕變、信仰迷失、經濟貪婪、生活腐化於一身。

秦光榮主動投案後，引發雲南官場大地震。（微博@能玩會跑）

全會強調，當前全省最緊要的任務就是以秦光榮案為鏡鑑，以刀刃向內的勇氣、自我革命的精神，從政治、思想、組織、作風、紀律等方面堅決肅清白恩培、仇和等特別是秦光榮流毒影響。

9月26日，秦光榮被開除黨籍。中紀委直指，秦光榮「對任職地區的政治生態造成嚴重破壞，對黨的事業和形象造成嚴重危害」。據悉，此次和秦光榮同時被提及的白恩培，已經落馬5年了，仇和也已經落馬4年。

10月21日，中紀委國家監委網站通報了雲南省兩名原廳級幹部被「雙開」（開除黨籍、開除公職）的消息，其中包括雲南省昆明市政協原黨組成員羅建賓和雲南省普洱市委原常委、政法委原書記李洪武。

連同10月19日和10月20日，中紀委國家監委網站通報的雲南省4名原廳級幹部被「雙開」，連續3天內，雲南省已經有6名原廳級幹部被雙開。