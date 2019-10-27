【話你知】中央推動區塊鏈技術及產業發展　一文了解區塊鏈

中央近日宣布要推動區塊鏈技術發展，中共總書記、國家主席習近平在中央政治局的會議上強調，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。外界分析指出「區塊鏈不等於虛擬幣」，為接下來可能的炒作打預防針，也有專家警告勿重蹈P2P的覆轍。 究竟區塊鏈技術是甚麼？有甚麼特點？未來發展和實際用途如何？本文一一為你解答。

習近平強調，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。（央視新聞截圖）

區塊鏈到底是甚麼？

從學術角度來解釋，區塊鏈是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等電腦技術的新型應用模式。區塊鏈本質上是一個去中心化的數據庫。

這麼解釋，很多人還是看不懂。做一個簡單的比喻，假如你們家裏有個帳簿，讓你來記帳。爸爸媽媽把薪金交給你，讓你記到帳簿上。你貪吃，私下買了點好吃的，然後帳簿上的記錄會少十幾元。

如果用區塊鏈來解決這個問題，情況就會這樣：用全家總動員的方式記帳，上述說的問題就不會有了，因為你在記帳，你爸爸也在記帳，你媽媽也在記帳，他們都能看到總帳，你不能改，爸爸媽媽也不能改，這樣你就不能再私下買點好吃的。

去年8月，全國首張區塊鏈電子發票在深圳開出，深圳成為全國區塊鏈電子發票首個試點城市。（網絡圖片）

區塊鏈有甚麼特點？

1、異常安全：不同於公司或政府機構擁有的集中化數據庫，區塊鏈不受任何人或實體的控制，數據在多台電腦上完整地複製（分發）。與集中式數據庫不同，攻擊者沒有一個單一的入口點，數據的安全性更有保障。

2、不可篡改性：一旦進入區塊鏈，任何信息都無法更改，甚至管理員也無法修改此信息。

3、可訪問：網絡中的所有節點都可以輕鬆訪問信息。

4、無第三方：因為區塊鏈的去中心化，它可以幫助點對點交易，因此，無論你是在交易還是交換資金，都無需第三方的批准。區塊鏈本身就是一個平台。

內地官方去年宣布嘗試利用區塊鏈平台，監察仍在限制活動的假釋人士在社會上的行蹤，首先在廣州禪城區推行。（資料圖片）

區塊鏈的未來發展和實際用途？

1、建立數字身份。原本民眾的出生證、結婚證書等，需要一個中心節點，大家才能承認。一旦跨國，合同和證書可能就失效了，因為缺少全球性的中心節點。區塊鏈技術不可篡改的特性從根本上改變了這一情況，出生證、結婚證書等都可以在區塊鏈上公證，變成全球都信任的東西。

2、促進醫療保健。利用區塊鏈建立有時間戳的通用記錄存儲庫，進而達到不同數據庫都可提取數據信息的目的。例如你去看病，不用轉換醫院就反覆檢查，可以節省時間。

3、更便捷的交易。區塊鏈可以讓支付和交易變得更便捷。區塊鏈平台允許用戶創建在滿足某些條件時變為活動的智能合約，這意味著當交易雙方同意滿足其條件時，可以自動付款。

4、為產品質素把關。假如你買了一個蘋果，在區塊鏈技術下，你可以知道從果農的生產到流通環節的過程。在這其中有政府的監管信息、有專業的檢測數據、有企業的質素檢驗數據等等。

5、產權保護。藝術創作者把自己的作品放在區塊鏈上，有人使用了他的作品，他就能立刻知道。相應的版稅也會自動支付給創作者。區塊鏈技術既保護了版權，也有助於創作者更直接地向消費者售賣自己的作品，而不再需要發行公司的協助。

利用區塊鏈建立有時間戳的通用記錄存儲庫，進而達到不同數據庫都可提取數據信息的目的。例如你去看病，不用轉換醫院就反覆檢查，可以節省時間。（網絡圖片）

媒體行業使用區塊鏈技術

一些國內外媒體也開始使用區塊鏈技術營運。在美國OTC上市的新媒體公司中華微視（CVTV）25日（上周五）對外發布，基於區塊鏈技術打造的新生態媒體APP已經在安卓和IOS上線，宣告成為全球華文第一家區塊鏈的新生態媒體。

（綜合報道）