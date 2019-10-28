四中全會登場聚焦「第五個現代化」　習近平新書定調絕非西方化

根據中共政治局最新一次會議決定，備受關注的十九屆四中全會於今天（28日）正式登場，會議議程包括政治局向中央委員會報告工作，研究「第五個現代化」。

對於此次會議具體議題，中共黨媒光明網稱，除聚焦「第五個現代化」——「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」外，四中全會還關注依法治國、司法體制改革、運用大數據、城市治理等。

習近平十分重視「國家治理體系和治理能力現代化」。（AP）

另外，多維新聞網此前也指出，四中全會可能還將關注中美貿易戰、香港反修例風波、中共人事議題等。就在10月25日，寧夏、內蒙古、河南三地大員齊調整，寧夏書記石泰峰調任內蒙古書記，內蒙古原書記李紀恒調任民政部長，石泰峰寧夏空缺由河南省長陳潤兒替補。

而對有關四中全會，黨媒《人民日報》旗下人民論壇網指此次全會有看點。其一是一般來說，一中二中聚焦人事，三中聚焦改革，四中聚焦黨建，五中聚焦經濟規劃，六中主題不固定，七中為新黨代會做準備。

相較一般而言，此次全會主題頗有深意。報道指，作為十八屆三中全會全面深化改革總目標，此次聚焦「第五個現代化」是因為中國既適逢難得歷史機遇，也面臨重大風險考驗，如何順利推進國家治理現代化需要把中國的制度優勢更好地轉化為國家治理效能。

而將制度優勢轉化為國家治理效能，關鍵在於國家治理的理念建構，涉及國家結構的頂層設計，在於完善黨的領導的體制機制，以及社會組織的積極培育和公民美德的重建。

根據此前中共政治局會議，此次全會還首次提出實現「第五個現代化」的三步走時間表：2021年在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；2035年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化； 2049年，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更加鞏固、優越性充分展現。

在四中全會即將登場的前夕，新華社還宣布，中共總書記習近平《論堅持黨對一切工作的領導》正式出版，該專題文集約14萬字，以習近平2012年11月17日主持的十八屆政治局第一次集體學習時講話為開卷篇，以2019年7月9日中央和國家機關黨的建設工作會議上的講話為收卷篇，收入習近平有關堅持黨對一切工作的領導的論述文70篇。

中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平《論堅持黨對一切工作的領導》一書，已由中央文獻出版社出版。（央視截圖）

其中，習近平曾在2014年10月曾強調，推進國家治理體系和治理能力現代化，當然要學習和借鑑人類文明的一切優秀成果，但不是照搬其他國家的政治理念和制度模式，而是要從中國的現實條件出發來創造性前進。光明網則強調，推進國家治理體系和治理能力現代化，絕不是西方化、資本主義化。

對於四中全會，海外媒體也較為關注。英國路透社認為，在外部大環境趨緊、內部經濟下行壓力加大的現實面前，中共需要警惕三大陷阱，即涉及民生的「中等收入陷阱」、涉及中美關係的「修昔底德陷阱」，以及涉及政府公信力的「塔西佗陷阱」。