冷清的烏鎮飯局　中國互聯網行業開始冷靜

世界互聯網大會已經是第六次在烏鎮舉辦了。以往的互聯網大會熱鬧非凡，從來不缺少大咖與八卦，尤其是號稱匯集中國頂級互聯網企業「半壁江山」的烏鎮飯局，每年都是內地社交媒體上的關注熱點，但是，今年的烏鎮飯局卻略顯「冰涼」。相比往年數十位大佬齊聚的場面，今年只有寥寥三人參加，內地財經媒體「格隆匯」在報道這個場面時寫道，「這彷彿是中國互聯網時代的一個隱喻：寒冬將至，人們卻還沒做好準備。」

世界互聯網大會第六次在烏鎮舉辦。(資料圖片)

中國的互聯網江湖從來不缺少故事，也不缺少飯局。烏鎮飯局起源於2014年，當時的第一屆世界互聯網大會議程進行到最後一天，與會的各方大員、企業大亨本已各自散去，圍觀此事的中國網民也正在失去熱情，一張飯局照片卻突然引起了公眾的關注。

大佬不在 江湖已遠

內地網絡媒體「虎嗅網」發表的《鐵打的烏鎮，流水的大佬，反覆運算的互聯網》一文對這張照片作了如此描述：「丁磊、張朝陽、李彥宏、朱雲來、田溯寧等IT、互聯網大佬圍着一張簡陋長桌隨意落坐，印象中高高在上的產業精英們均臉掛笑意，不見商場的刀光劍影，只有舊友間的輕鬆、日常，就像任何一個普通聚會該有的樣子。這張照片被迅速傳播，丁磊飯局的名號不脛而走。此後，丁磊飯局成為了烏鎮峰會的保留節目，其影響力如此之大，以至於在烏鎮掀起了組飯局的潮流。過去幾年間，參加丁磊飯局的大佬幾經變換，曾經舊友間的私下聚會也因為外界的超高關注而逐漸改變。」

2014年的烏鎮飯局，丁磊、張朝陽、李彥宏、朱雲來、田溯寧等IT、互聯網大佬出席。(網絡圖片)

烏鎮飯局的意外走紅，讓其成為了每年互聯網大會上輿論關注的焦點。事隔一年，網易創辦人丁磊成了理所當然的東道主。飯局的排場也從8人擴大至11人，百度創辦人李彥宏、騰訊創辦人馬化騰等11位互聯網大佬均在此列。

2016年，飯局擴容到17人；到了2017年，擴大到20多位大佬，美團CEO王興和京東創辦人劉強東還另開了一個飯局，人數也有15人，被戲稱為「東興局」。一時間，中國互聯網行業真的有了江湖的味道。

然而，2018年，烏鎮飯局開始縮水，當年只有丁磊、搜狐創辦人張朝陽、阿里巴巴主要創辦人馬雲等五人小聚；到了今年，飯桌上只剩下丁磊和李彥宏「孤獨」對飲，吃了一半，浪潮集團的孫丕恕才姍然而至。

媒體拍下丁磊與李彥宏對坐的照片，並與前兩年烏鎮飯局的熱鬧對比，鏡頭語言只有一個：今年烏鎮飯局的冷清，是今年互聯網大會乃至整個中國經濟「冷清」的縮影。如今，大佬不在，江湖已遠。

今年烏鎮飯局冷清，只剩3人，圖為丁磊和李彥宏兩人小酌。（網絡圖片）

冷清的不只是飯局

烏鎮飯局的冷清，是一種情緒，反映了內地網民對於中國經濟增速放緩的焦慮。為什麼丁磊與李彥宏對坐的照片會廣泛流傳？因為人們心中有一個小「念頭」—如果最為蓬勃興盛的互聯網都冷清了，中國經濟是否更為「冰涼」？

中國經濟的確是在面臨挑戰。官方統計數據顯示，今年7至9月期間，內地GDP同比增速為6%，低於此前市場對第三季度增速預期的6.1%。

中國經濟增速處於近三十年來最低水平，儘管中國政府一直試圖通過減稅等政策刺激經濟，但是效果並不明顯。

外部環境上，中美貿易戰久拖不決，給中國經濟與消費者帶來巨大不確定性，同時，非洲豬瘟蔓延等問題，也讓通貨膨脹加劇、國內消費萎縮，更是讓經濟低靡傳導到普通民眾的生活中。

2008年迄今是中國互聯網最為激蕩興盛的十年，伴隨着移動互聯網浪潮席捲而來，一大批互聯網企業迅速崛起，騰訊、阿里巴巴、美團、字節跳動（今日頭條、抖音等手機應用程式的母公司）成為各個領域的「獨角獸」，外賣、網購、共享單車……中國人的生活前所未有地與互聯網深度結合，這也成為中國人最引以為豪的一面。

2008年迄今是中國互聯網最為激蕩興盛的十年，伴隨着移動互聯網浪潮席捲而來，圖為2017年世界互聯網大會後，王興及劉強東另外開席，並被稱為「東興局」。（網絡圖片）

產業的興盛帶來了就業機會和造富運動，互聯網企業在攻城掠地的同時，招聘了大量程式設計師、產品經理、運營經理這一類二十年前在中國聞所未聞的新興崗位。以去年第一季度的數據為例，中國互聯網企業研究單位BOSS直聘研究院發布的《2018年一季度人才吸引力報告》顯示，人才吸引力指數最高的前五名行業分別是：互聯網、銀行、交通運輸、房地產開發、新能源。其中，互聯網、金融行業為高薪行業，平均招聘月薪破萬元人民幣。

但是，僅僅一個月後，中美貿易戰開打，中國的諸多互聯網企業開始陸續出現「裁員潮」，當時有文章形容「直擊2018互聯網大裁員：繁花落地，一地雞毛」。「鮮花着錦、烈火烹油」的舊日時光不在，「一地雞毛」成為常態，中國經濟所面臨的挑戰，也讓站在風頭浪尖的互聯網企業感到「冰涼」。這正是今年烏鎮飯局「冷清」的大背景，也成為「丁馬對酌」照片受到關注與傳播的群眾心理基礎。

中國經濟在面臨挑戰，中美貿易戰久拖不決，給中國經濟與消費者帶來巨大不確定性。(資料圖片)

故事遠未結束

內地媒體還是冷靜的，虎嗅網寫道，「在中國，互聯網這一龐大行業的反覆運算速度快到以年為單位。如今，在經歷了移動互聯網浪潮之後，烏鎮正見證行業的另一次轉型。」

是的，讓烏鎮飯局冷清的除了

經濟大環境外，還有互聯網行業開始冷靜。熱錢退卻，暴利期消退，結構轉型不僅在中國國民經濟中進行，也在互聯網企業中上演。

如果將去年和今年的中國互聯網企業百強榜作比，可以發現，相較於去年，今年有29家企業離開「百強」。這29家落榜企業的主要業務以互聯網金融、網貸、遊戲、直播類為主，這些業務恰恰是過去數年熱錢湧入、最為不理智的互聯網相關領域，這與中國政府對這類業務進行進一步的整治與規範有關。還有個別則是業務生態遭受了嚴重打擊，比如ofo小黃車。因此，良性可持續的互聯網業務方向才能避免曇花一現。

這種轉型還體現在，相比2014年，雖然只過去了六年，但是中國互聯網企業發生了天翻地覆的變化，曾經參加飯局的大佬們正在面臨他們自己的挑戰。六年間，李彥宏帶領的百度逐漸「掉隊」，BAT格局鬆動；馬雲已經卸任阿里巴巴董事局主席一職；摩拜單車、ofo各自無可奈何花落去，從風口落下……

與此同時，互聯網企業大佬們也愈來愈懂得「悶聲發大財」，雷軍的小米從一家初創企業變成上市公司，並在今年成為《福布斯》雜誌評選的世界500強中最年輕的公司；美團崛起；字節跳動正在成為新的互聯網霸主。

胡潤在今年的烏鎮互聯網大會上發布了《2019胡潤全球獨角獸榜》，梳理出了全球近500家估值超過10億美元的非上市公司。中國不但擁有全球最多的獨角獸公司，按城市排名更是笑傲全球，北京成為全球獨角獸之都，上海第三，杭州第五，深圳第六，南京第七。

中國互聯網協會、工業和信息化部信息中心的數據更為直接：中國互聯網百強企業去年的互聯網業務收入達2.75萬億元人民幣，相較於2017的1.72萬億與2016年的1.07萬億有大幅提升。三年翻了近三倍，可以說，互聯網領域仍熱鬧非凡。

人工智能、共享經濟、新零售、短視頻、5G等一系列產品紛至沓來，國內互聯網雙巨頭阿里和騰訊的市值在全球範圍內可以穩居前十；創新方面，中國互聯網開始告別「向西方學習」的時代，開始與西方列強硬碰硬，甚至成為海外企業的模仿對象。

美國對華為的制裁則表明，貿易戰的戰場已經延伸到科技領域。(資料圖片)

更為關鍵的是，中美貿易戰給所有中國企業家帶來了警示，如果說華為事件之前，貿易戰還僅是停留在「貿易」層面，那麼，美國對華為的制裁則表明，戰場已經延伸到科技領域。這讓很多相比其他行業更為「少壯」的企業家頓時清醒—繼續依靠「虛」的行銷、依靠熱錢、依靠噱頭去狂飆突進是不可取、不可持續的，企業若要繼續發展，必須深耕技術。華為在技術領域的扎實基礎，以及任正非關鍵時刻的數次採訪，都給頭腦發熱的中國互聯網行業人上了生動一課。

烏鎮飯局是冷清了，但是中國互聯網江湖的故事遠沒有結束。

上文刊載於第186期《香港01》周報（2019年10月28日）《冷清的烏鎮飯局 中國互聯網行業開始冷靜》。

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