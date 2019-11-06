【何君堯遇襲】人民日報：暴徒喪心病狂走上絕路　嚇不倒建設力量

屯門樂翠選區候選人何君堯今早（6日）擺街站時，遭一名年約30歲的兇徒用刀刺傷，送院治理。 事件在內地引發關注，繼《環球時報》總編胡錫進、央視相繼發聲譴責後，官媒《人民日報》稍早前發表「銳評」文章指，暴徒愈喪心病狂，就說明他們已經走上絕路，但暴力刺殺嚇不倒建設力量。

文章稱，光天化日之下當眾行兇，對代表市民的立法會議員進行刺殺，暴徒的惡行已經發展到無所不用其極的地步。正如香港光頭警長劉Sir（注：葵涌警署警長劉澤基）所說，「根本就是蓄意謀殺」。這是對香港市民人身安全的嚴重威脅，是對香港法治秩序的公然挑釁，也是對多元包容、公平正義的肆意踐踏，引起了香港社會各界的公憤。

文章指出，愈是走投無路，暴徒愈會歇斯底里、不擇手段，窮兇極惡的暴徒已經「着了魔」「失了智」，破壞手段愈來愈惡劣、攻擊目標愈來愈廣泛、犯罪行為愈來愈露骨。這分明是暴力橫行、人人自危、暗無天日的黑色恐怖。「欲使人滅亡，先使人瘋狂。」香港暴徒在窮途末路上愈走愈遠。每一個關心愛護香港的市民、每一個心存正義良知的人士都極度憤慨、絕不容忍。

「港正義力量必定會憤而崛起」

文章進一步指，在香港反對派的蠱惑煽動下，極端激進分子已經撕下了最後一塊「遮羞布」。反對派不擇手段地用暴力打壓社會各界人士，以謊言裹挾普通市民，恐嚇、威脅甚至圖謀讓愛國愛港人士「滅聲」，從而達到混淆是非、欺騙選票、奪取權力的政治目的。

文章最後指，愛國愛港人士絕不會讓何君堯獨自去戰鬥，對何君堯的傷害就是對全體建設力量的傷害。香港的正義力量必定會憤而崛起，必定會愈來愈團結、愈來愈強大。邪不壓正，正義必勝，這是規律，更是民心。

（人民日報）