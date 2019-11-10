【逃犯條例】人民日報：風波隱藏顏色革命陰謀　企圖挑動西方干涉

反修例示威持續多月，官媒《人民日報》10日（周日）發表評論文章，稱人們看得越來越清楚，香港修例風波的背後隱藏著顏色革命的陰謀，反中亂港分子肆無顧忌地搞亂香港，禍亂人心，摧毀香港賴以生存的法治秩序，企圖挑動西方勢力深度干涉香港事務，為了自身私利甘作西方遏制中國的棋子。 文章又指，在他們眼中，香港的未來不過是向「西方救世主」搖尾乞憐的獻禮，市民的幸福生活不過是脅迫勒索選票的籌碼。

反修例示威持續多月，《人民日報》的評論文章指，反中亂港分子企圖挑動西方勢力深度干涉香港事務。（資料圖片）

《人民日報》在「人民銳評」欄目發表的文章題為〈珍惜香港的前途命運〉。文章指，幻想用一個破碎、撕裂、混亂的香港來換取自身利益至上的西方國家支持，無異於自毀長城、自取滅亡。所謂的《香港人權與民主法案》，不過是美國干涉中國事務打的一張牌。對國際投資者來說，香港的最大優勢是與內地市場的廣泛深入聯繫，當暴力損害了香港的國際金融、貿易中心地位，讓美國失去了持續賺取巨額順差的機會；當香港與內地的經濟合作受到損害，他們還會關注香港、經營香港嗎？答案顯而易見。

文章又指，這場修例風波充分暴露出香港政治、經濟、社會等方面存在的一些深層次矛盾和問題，也進一步凸顯了完善香港治理制度的必要性和緊迫性。

文章稱，香港的命運從來同祖國緊密相連。新時代國家改革開放需要香港繼續發揮獨特作用，中華民族偉大復興也不能缺少香港這個重要一分子。香港是中國的香港，中央政府不會放棄香港，內地人民不會拋棄香港。不論是過去、現在還是將來，祖國始終是香港的堅強後盾，全力支持香港保持繁榮穩定。對香港的青年人，中央政府充滿著深切的關愛，出台系列政策措施支持香港青年成長發展，支持特區政府和社會各界一起幫助解決實際問題，實現人生夢想。

（《人民日報》）