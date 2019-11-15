【逃犯條例】習近平對港嚴厲表態　中央政府的「急與不急」

11月14日，正在巴西出席金磚國家領導人會晤的中國國家主席習近平，正面就香港局勢進行表態，強調「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。根據官方通稿，習近平在出席會晤時，就當前香港局勢表明中央立場。這是習近平近來第二次公開就香港局勢表態。 相較於11月4日在上海會見行政長官林鄭月娥時的表態，習近平的態度非常嚴厲，在強調香港「止暴制亂，恢復秩序」時，用詞也發生了變化——從「最重要的任務」，變成了「最緊迫的任務」。一詞之差，一方面表明中央在密切關注香港局勢變化，另一方面也傳遞出中央高層的「急切」。但與此同時，分析習近平的講話，有能發現在具體處理香港問題上，表現出了冷靜和克制，仍然尋求在「一國兩制」的框架下解決問題。既著急，又不能著急，可能是中央應對香港問題的心態映照。

11月14日，正在巴西出席金磚國家領導人會晤的國家主席習近平，正面就香港局勢進行表態，強調「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。（新華社）

習近平講話反映中央憂心

在最新的講話中，習近平指，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」習近平強調，中央將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

習近平的講話表明中央對於香港修例風波持續惡化的，得不到緩解的憂心和急切心理。這一點體現在習近平措辭上的微妙變化。

11月4日，習近平在上海出席進口博覽會期間接見林鄭月娥，在聽取林鄭月娥關於香港局勢彙報後，習近平表示，香港反修例風波已持續5個月，林鄭團隊恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對她是高度信任的，對林鄭月娥和管治團隊的工作是充分肯定的。這是習近平香港修例風波以來首次會見林鄭，並就香港局勢首次公開表態。

當時習近平的說法是：「止暴制亂、恢復秩序是香港最重要的任務。」「依法制止和懲治暴力活動就是維護香港廣大民眾的福祉，要堅定不移。同時，要做好與社會各界對話和改善民生等工作。希望香港社會各界人士全面準確貫徹『一國兩制』方針和基本法，齊心協力，共同維護香港的繁榮穩定。」

行政長官林鄭月娥11月4日在上海出席第二屆中國國際進口博覽會後，獲國家主席習近平接見，習充分肯定林鄭及其管治團隊的工作，中央對她高度信任。（資料圖片）

「最緊迫」與「最重要」一詞之差，可以看出隨著香港局勢升級，暴力蔓延至香港校園內，以及出現傷亡情況下，中央對於平息香港街頭暴力，恢復香港社會秩序的急切心理和強烈意願。中央之所以著急，是因為香港的這場政治風波已經持續了5個多月，而且街頭暴力愈演愈烈，嚴重影響了香港社會的正常運轉，香港民眾的生活深受影響，甚至生命安全也受到威脅。在此期間，香港經濟陷入衰退，經濟資料大幅下滑，「一國兩制」的憲制秩序也遭到了衝擊。

連日來暴力示威者不斷在全港多區打砸縱火、癱瘓道路交通，破壞列車軌道，向行進中的列車投擲燃燒彈，攻擊不同意見市民，圍攻警察，焚燒警車……11日下午在香港馬鞍山地區，激進示威者因不滿一名普通市民反對他們的破壞活動，竟向其澆淋易燃液體並點火焚燒，導致該市民瞬間成為「火人」；13日，香港食物環境衛生署外判員工被投擲硬物擊中頭部，14日晚間被證實死亡。如果局勢得不到控制，未來可能會有更多人傷亡。

面對香港如此混亂的局面，中央當然希望香港能夠儘快恢復秩序，這就是習近平先後兩次就香港表態用詞差異的原因。

但在急切之外，在具體處理香港問題，中央又表現出了必要的冷靜和克制。既著急，又不能著急，繼續保持必要的冷靜與克制。這可能是中央應對香港問題複雜心態的寫照。

中大12日晚發生激烈警民衝突，示威者於二號橋向警方掟汽油彈及磚頭等，警方發射多枚催淚彈。（資料圖片）

冷靜與克制背後的考量

隨著香港的街頭政治運動暴力程度不斷升級，內地輿論場上也群情激奮，不乏喊打喊殺之聲。從中央當前的應對來看，雖然急切地希望香港能夠實現「止暴制亂，恢復秩序」，但依然能夠繼續保持冷靜和克制，「不動如山」，體顯了中央在處理香港問題上的戰略定力。

雖然香港這場政治運動日趨暴力，在激烈的衝突中不時有人受到傷害，甚至已經開始有無辜市民在這場運動中喪生。但這不就是街頭政治運動的本來面目嗎？諸如西班牙加泰羅尼亞、智利首都聖地牙哥的街頭政治運動皆是如此。香港局勢雖然混亂不堪，也有必要儘快「止暴制亂，恢復秩序」，但還沒有上升到危害國家統一安全的動亂程度。這也是中央能夠繼續保持冷靜和克制的必要前提，也是中央目前來看最好的選擇。

可以看到，中央對香港這場政治運動的態度也並非一成不變。最初，中央對於可能失控的香港局勢，保持了高度的警惕和敏感，甚至意圖通過展示軍事力量進行威懾，以期平息事態。與香港一河之隔的深圳進行的防暴演練，指向性已經非常明確。

但隨著局勢的不斷變化，對於在「一國兩制」下高度自治的香港發生的政治運動，中央層面保持了足夠的冷靜和克制。即便在今天暴力程度驟然升級的情況下，中央方面只是延續表明對港府和林鄭月娥的信任和支持，對激進示威者的暴力行為的譴責，並沒有選擇直接干預。習近平的最新講話同樣表明了這一點，那就是在「一國兩制」的框架下，讓香港自己解決當下的危機。

+ 3 + 2

香港回歸22年來，在「一國兩制」的框架內，中央一直尊重香港社會的各式制度和民間政治生態。對於香港今天的混亂局面，相信中央已經做好了香港事態走向最壞的準備，但中央還是選擇在「一國兩制」的框架下繼續保持冷靜克制。在中央看來，暴力示威者畢竟只是700萬港人中的少數，現實來看，香港也沒有「港獨」的條件和土壤。香港社會對街頭暴力行為也開始不再容忍，有市民自發上街清理暴徒破壞的道路，也有市民站出來力挺香港警隊為維護香港社會秩序所作的努力，暴力示威式街頭政治運動無益於香港。

另一方面，雖然漸趨暴力的香港的街頭政治運動，給香港社會造成了巨大的現實傷害，但對於偌大的中國以及世界來說，可能更猶如「茶杯裡的風波」。在中國的廣袤領土疆域中，香港其實只是個遠離國家權力核心的邊陲「彈丸之地」。中國宏大的歷史敘事當中，邊陲之亂從沒能真正左右過這個國家的大方向。香港的政治運動，對更為繁複的內地社會形態乃至國家整體政治走向，能發揮的影響其實十分有限。這一點可能需要香港社會並沒有足夠的認知。這可能也是為什麼中央對香港混亂的局面，雖然急切希望儘快平息事態、恢復秩序，但還是能夠保持戰略定力，不動如山的深層次因素。

立法會議員葛珮帆夥麥美娟清理路障、磚頭。（葛珮帆facebook）

在「一國兩制」的制度體系下，到目前為止，中央沒有直接出手，只是依託香港政府以及香港員警等管制力量。這並不是說中央沒有辦法，而是香港政府、香港警隊等香港管制力量，明顯還有更大的「止暴制亂」空間和管制手段，香港的管制力量和手段還沒有到「山窮水盡」的地步。

當然，中央保持冷靜和克制，並不意味就是對香港問題置之不理，更不是對香港700萬人民生福祉的忽視。其實，對香港發生的這場政治風暴，以及背後深層次原因，已經進行了充分瞭解和深入的分析；對於下一步怎麼做，四中決定也有了較為清晰的指向和方案。但有一點很明確，那就是絕不會跟港獨和暴力妥協，這是中央處理問題的一貫做法和底線。