【逃犯條例】新華社：香港司法機構應切實維護安定，懲治所有暴徒

官媒新華社今天（16日）發表評論稱，香港正處於前所未有的懸崖邊緣，全社會都應團結一心給予警方最堅定的支持，各級司法機構更應在法治精神的指引下切實維護社會安定，嚴格依法懲治所有暴徒。

評論說，習近平14日在巴西就香港局勢發表的重要講話，發出了中央政府對香港止暴制亂工作的最強音，並清晰指明了未來工作的方向：繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

7月15日，數個團體到灣仔警察總部外聲援警方。（資料圖片/洪嘉徽攝）

評論稱，幾個月來，香港暴徒「充分詮釋了虛偽、冷血和殘暴的定義，其愚蠢的表演更暴露了嚴重的道德缺陷和教育失敗」；而近一周來，香港暴力的持續升級更令所有人無法正常生活、學習與工作，令香港市民生活在無處不在的恐懼之中。評論稱，香港正處於前所未有的懸崖邊緣。

評論說，越來越多的人開始看清，暴徒和幕後煽動者的真正目的從來不是口中所謂的民主和自由，而是面罩遮掩下隱藏的仇恨和扭曲，以及為了政治私利而不擇一切手段的卑劣。評論稱，暴徒的行為是「赤裸裸的恐怖主義行徑，必須徹底剷除」。

評論又稱，香港警隊是香港安全與穩定的最重要屏障，全社會都應團結一心給予警方最堅定的支持，絕不能讓抹黑和打壓警察的陰謀得逞。

評論說，香港各級司法機構更應在法治精神的指引下切實維護社會安定，「安全是法治的基礎要義」，司法機構要以香港最根本的利益為依歸，嚴格依法懲治所有暴徒。

評論最後說，香港「沉默的大多數終於開始發出正義之聲」，未來，希望能有更多市民勇敢站出來，踢走「黑色恐怖」，恢復繁榮和美麗的香港。