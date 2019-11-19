首艘國產航母穿越台灣海峽遭美日跟蹤　內媒：殲-15掛彈待命

大陸國產航母的相關動態備受外界關注。11月18日（周二），大陸官方證實，大陸第二艘航空母艦，也是首艘國產航母，在17日（周一）順利通過台灣海峽，赴南海試驗和訓練。在官方公布的視頻中，諸多細節受關注。

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在官方公布的視頻中，有外國軍艦尾隨大陸第二艘航空母艦。據大陸官媒《環球時報》消息，航母由北向南航入台灣海峽期間，美國海軍「韋恩梅耶」號驅逐艦與日本海上自衛隊一艘「島風」號驅逐艦均跟在後面。

對此，大陸海軍新聞發言人程德偉表示，這次組織國產航母跨區開展試驗和訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關。

除被美日軍艦尾隨外，官媒《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」報道稱，此次通過台灣海峽，是該艦下水兩年半來第9次海試，還有另外兩個鮮明的特點——首次跨海域、攜有掛彈艦載機而非模型。官方公布的視頻顯示，國產航母第一次遠航，就搭載了3架殲-15，並掛彈待命。

第二艘航母從設計到建造，全部由大陸自主完成，2013年11月開工，2017年4月26日在大連造船廠下水，並於2018年5月完成了首次海上試驗任務。

大陸外交部發言人耿爽在11月18日主持例行記者會時表示，大陸的艦艇編隊在自己的家門口進行正常的例行訓練，沒有甚麼可值得大驚小怪的。

就殲-15艦載機的發展動向，外界頗為關注。較之以往，殲-15艦載機的相關性能得到大幅提升，中共軍委機關報《解放軍報》在2018年年底宣布，殲-15艦載機已具備晝夜起降和綜合攻防能力。報道稱，大陸海軍艦載航空兵所屬部隊突破夜間艦基起降技術，多名飛行員一次起降成功。

《解放軍報》強調，殲-15艦載機具備晝夜起降和綜合攻防能力，標誌大陸國產航母編隊體系作戰能力更進一步。

（綜合報道）