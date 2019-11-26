特朗普稱曾促習近平別派兵到港　復旦學者沈逸：拙劣的政治表演

美國總統特朗普（Donald Trump）日前宣稱，曾經要求習近平不要派軍到香港，豪言「若不是我，香港會在14分鐘內遭毀滅了。」 對此，復旦大學國際政治系研究員沈逸撰文表示，這是特朗普公然在香港問題上碰瓷，是一種拙劣的碰瓷式表演，「從形式上看，極為可笑，從內容上看，極為荒誕，從本質上看，極為惡劣。」

文章稱，形式上的可笑，是因為「美國的個別人」習慣性地將正經的事情，硬要降低到地產商人吹牛的程度。如何處置香港問題，是中國政府的內政，任何國家，包括美國，都不會用這種粗俗的方式，隨性地討論乃至處置這樣重大的問題，這是一個合格政治家的基本素養所在。

至於內容上的荒誕，則是沒有認識到香港暴徒和警察兩方的能力差別。本質上的惡劣，則是特朗普說法中隱藏的認知：中國就好像美國個別人能夠操控的木偶，甚麼事情都要小心翼翼地看美國的臉色行事。

文章認為，美國為代表的境外力量，勾連希望從損害香港、損害「一國兩制」、損害中國國家核心利益中獲利的敗類，運用各種方式，煽動香港本地民眾，用各種方式破壞香港本地秩序，努力挑釁北京的底線，努力達成所謂「鎮壓」的畫面和場景。

文章最後指出，美國「個別人」心裏應該清楚，這種表演，或許在一個問答的環節，會比較符合提問者的預設，因此看上去比較出彩，或許在美方個別人的有限度的支持者群體裏，會引發不錯的回應，但除此之外就沒有甚麼效果。無論是香港問題，還是中美關係，都應該排除這種碰瓷表演的干擾。

（觀察者網）