【2020台灣大選】空喊口號沒有意義　2020台灣要怎麼贏？

【導語】民進黨蔡英文與賴清德搭檔參選，以「2020台灣要贏」為競選口號。然而，回顧過去將近四年執政時間，蔡英文把中國大陸設定為輸贏對手，採行一面倒親美政策，卻面臨巨大的外交危機，同時炒作「亡國感」、大吃香港豆腐，且讓台灣民眾從事兩岸交流揹負着風聲鶴唳的政治壓力。蔡英文必須說服大家為什麼只有她才能讓台灣贏？台灣要贏什麼？要怎麼做才會贏？爭取選民把票投給她才是關鍵，只有空喊口號是沒有意義的。本文轉自《多維TW》049期（2019年12月刊）《2020台灣要怎麼贏？》。

民進黨的「英德配」，終於在當地時間11月17日正式底定，公開亮相。爭取連任的蔡英文，拉着過去在黨內初選殺得見骨的賴清德，在一片「2020台灣要贏」的口號聲中，宣示她心中唯一信念──贏得勝利、守住台灣，「2020是台灣命運的關鍵」，「我們必須贏、台灣必須贏」。

「贏」在台灣人心目中是一個既具體又模糊的意象，甚至是一種對於過往繁榮的嚮往，台灣人就是在葉啟田《愛拼才會贏》的歌聲中，走過那個「台灣錢淹腳目」的時代。這首幾乎與台灣精神劃上等號的「神曲」，至今仍在各種選舉場合傳唱，原因無他，台灣人想要找回曾經的光榮與夢想。

台灣要贏 違和感十足

蔡英文以「2020台灣要贏」作為競選連任的主要要求，或許就是抓住了台灣人那種不服輸的精神，不愧被譽為最會選舉的政黨，短短几個字，打動人心。然而，「贏」總要有個目標與定義，才知道該怎麼衝向終點。這個問題，蔡英文是這樣回答的：「贏」是台灣人民的共同期待，不僅要贏得國際認同、贏得人民的自我肯定，更要有讓國家繼續前進的十足信念。

蔡英文全台暨台北市競選總部於2019年11月17日開幕，副手搭檔賴清德站於其旁，舞台佈置以「2020台灣要贏」為主軸。（洪嘉徽／多維新聞）

還有另外一個問題，輸贏也要有所對象，蔡英文在今（2019）年民進黨全代會前黨慶紀念活動上也把她的想法開誠佈公：「2020這一戰，我們的對手不只在國內，更在對岸。對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。」也就是說，蔡英文喊出的「2020台灣要贏」，潛台詞亦即：蔡英文輸了等於台灣也輸了，而中共就贏了。

「台灣要贏」，台灣社會大概不會反對，應該也都會舉雙手贊成。但是這個概念從現任總統的口中說出，聽起來就是相當彆扭。就像是日前民進黨籍立法委員蘇治芬直言批評「雲林窮得就像台灣的非洲」，但她可是曾經擔任過八年的雲林縣長，如果雲林存在着嚴重的貧窮問題，難道她不需要負任何責任嗎？同樣的，蔡英文希望明（2020）年「台灣要贏」，難道意味着她這三年多的執政，加上民進黨在立院過次席次的「完全執政」是失敗的嗎？

過度親美 斷交潮湧現

蔡英文想要台灣人給她下一個四年來「脱胎換骨」，但回顧這將近四年的執政時間，她要如何說服人民「台灣正在變好」？她說要贏得「國際認同」，但她上任後實行的是對美國「一面倒」，台灣的國際視野只看得到美國，無論是與特朗普（Donald Trump）通電話，還是由於美國國會通過幾項「挺台」法案，單靠虛幻的美台關係就能證明台灣在國際上得以開大門走大路了嗎？

蔡英文的「親美」路線是台灣地緣政治格局下的常態，但她看不到世界正在發生的百年未有大變局，不只處理不好兩岸關係，從而把所有雞蛋都放進美國的籃子裏。蔡英文執政三年斷交了七個友邦，與梵蒂岡的關係也搖搖欲墜，就算盟友美國與日本出面喊話，也止不住迎面襲來的斷交危機。這些台灣在國際上面臨的現實問題，若未被執政者正視，單單隻歸咎為「中共打壓」，又要如何「贏得國際認同」呢？

空挺香港 操作恐懼感

蔡英文也說，要贏得人民的自我肯定。但是台灣進入選舉熱季之後，虛幻的「芒果乾」（亡國感）甚囂塵上，其心理基礎相當程度是建立在自己嚇自己的情緒，而執政黨政府不可否認扮演了推波助瀾的角色。今年初「習五點」發表之後，民進黨反制的作法之一，就是將內涵不同的「九二共識」與「一國兩制」嫁接在一起，既對國民黨發起一波波猛攻，也順勢再將「今日香港明日台灣」冷飯熱炒，透過恐懼與不安製造出「同仇敵愾」的氛圍。

當香港反修例運動暴力衝突不斷升高之後，再加上港女命案犯嫌陳同佳出獄，台灣政府的作法不是順勢落實司法正義，同時讓香港的動盪儘快平息，而是在「一中」問題上大作文章，也在不同場合大談「撐香港」、大吃香港豆腐，強調「台灣對民主自由的堅持，能成為香港的座標」。

平心而論，台灣社會有着多元價值，對於香港事態自有一套判準，但執政者不斷把香港和台灣相比擬，不過就是一種恐嚇式的動員，對於未來前途充滿着悲觀心態，政治人物自然就能以「救世主」的姿態「守住台灣」。這一套招式從1996年李登輝面對飛彈危機就開始操作，至今「百玩不厭」，這樣真的能夠「贏得人民的自我肯定」嗎？

自我設限 台灣邊緣化

展望連任之路，蔡英文希望在未來四年有讓台灣繼續前進的十足信念。但過去三年多的時間，蔡英文告訴台灣人民有大量的「台商迴流」，甚至以單季GDP成長數字宣稱台灣重回「亞洲四小龍之首」。但是華麗的數字背後，掩蓋的卻是民眾對於經濟民生髮展的無感、無力與無奈。

蔡英文近期強調執政「三年有成」，但美麗數字與民眾實質感受有一段落差。（Facebook@蔡英文）

正因為如此，當蔡英文決心要在兩岸建構一面巨大的「民主防護網」時，許多年輕人仍然選擇西進大陸尋找出路，卻受到台灣單方面設下的政治阻礙。例如台灣青年帶着台灣豐富的社區營造經驗，登陸擔任社區主任助理，遭到台灣政府開罰新台幣10萬元（1元新台幣約合0.03美元），其中30人提起訴願，卻經行政院決定全數駁回。更別說由於台灣官方冠冕堂皇地搬出「國家安全」理由，不只把有利於台灣的外商投資案拒於門外，也讓台商或一般民眾在從事兩岸交流時備受風聲鶴唳的無名壓力。

台灣大學政治學系教授左正東最近發表了一篇文章《兩岸，關係誰？》，不無感慨地說台灣人為了生活奔波、離鄉背井在大陸工作，台灣政府無法保證他們的工作與薪資，當大陸有意為他們做點事，哪怕是小小的一點事，台灣政府應該樂觀其成，而不是動不動把兩岸對抗加諸在他們的肩膀上，反映了執政者對兩岸關係的態度，「距離人民何其遙遠」。當兩岸關係日益走向「地動山搖」的危險處境，蔡英文更有責任和義務說清楚，如何讓台灣民眾心生繼續前進的十足信念？

過去三年多以來，台灣最大的問題就是不斷把責任「外部化」，特別是把中國大陸當成最簡便的「替罪羊」，無論是在國際局勢、區域整合，或是內部經濟發展，讓台灣都面臨了邊緣化或停滯的狀態。而這些與台灣發展和民生經濟密切相關的「實事」，台灣這艘船的舵手不可能迴避這些問題。

台灣確實承受了來自北京相當大的壓力，但「2020台灣要贏」，障礙到底是在大陸還是在於自己？台灣的選舉政治不該只是在比哪個候選人更爛，而應該是要選誰更好。那麼身為在任的總統，蔡英文必須說服大家為什麼只有她才能讓台灣贏？台灣要贏什麼？要怎麼做才會贏？在這些問題上透過政見或政綱實實在在地闡明清楚，爭取選民把票投給她才是關鍵，只有空喊口號是沒有意義的。