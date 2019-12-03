中國網絡誠信大會於西安舉行　16網站平台承諾抵制網絡謠言

12月2日（周一），2019中國網絡誠信大會在陝西西安舉行。本次大會由國家網信辦、國家發展改革委、商務部、市場監管總局、陝西省人民政府指導，中國網絡社會組織聯合會和陝西省網信辦共同主辦，西安市人民政府承辦。 中網聯和阿里巴巴、騰訊、京東等31家互聯網企業代表共同啟動了平台經濟領域信用建設合作機制，並聯合發布《西安倡議》；16家中央新聞網站和主流商業網站簽署了《共同抵制網絡謠言承諾書》。

2019中國網絡誠信大會在陝西西安舉行，圖為其中一場活動─「弘揚核心價值共建輿論生態」圓桌對話。（西部網）

內媒指，相關部委領導，中央新聞媒體代表，主要商業網站代表，電子商務、網絡社交平台等領域企業代表，部分網絡社會組織、高校、科研機構代表等500多人參加本次會議。

中央網信辦副主任、國家網信辦副主任盛榮華在會上表示，希望社會各界攜起手來，大力加強網絡誠信建設。一是加強制度建設，完善誠信體系。加快完善互聯網領域守信激勵和失信懲戒機制，推動構建更加完善的網絡誠信體系；二是加強宣傳教育，要以社會主義核心價值觀為引領，持續加強網絡誠信宣傳教育；三是加強綜合治理，構建誠信環境，探索運用大數據、雲計算、區塊鏈等技術提升對售假販假、網絡詐騙等違法行為的監測。

盛榮華續指，四是加強協調聯動，夯實誠信基礎。主管部門要堅決打擊和整治網絡誠信缺失等擾亂市場秩序的行為；互聯網企業要切實履行主體責任，做到社會效益和經濟效益相統一；各級網絡社會組織要紮實推進誠信教育、行業自律等工作；廣大網民要加強誠信自律，主動舉報網絡失信違法行為，匯聚網絡誠信建設的強大合力。

（綜合報道）