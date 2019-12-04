司法部部長傅政華：憲法宣傳在全國範圍包括香港開展

今年的12月4日（周三）是第六個國家憲法日，全國「憲法宣傳周」在1日至7日開展。 司法部部長、全國普法辦主任傅政華3日（周二）在新聞發布會上表示，憲法宣傳是在全國範圍內開展，其中也包括香港。

傅政華表示，香港回歸以後，香港特別行政區政府和愛國愛港的團體共同在宣傳推廣憲法和基本法方面作了很多工作。他又稱，無論是香港還是澳門，在憲法的宣傳上，和內地各地都是一樣的高度重視，都做了很多努力。

他說，在香港，過去兩年也都舉辦了「國家憲法日」座談會，全國人大常委會香港基本法委員會有關負責人員出席了會議，並且重點就憲法地位、憲法與基本法共同構成特別行政區的憲制基礎進行了權威的和系統的解讀，中央有關部門將繼續支持香港特別行政區開展憲法宣傳的相關活動。

傅政華又表示，內地和香港的司法領域也開展了很多合作，一是推進法律服務開放，助力民心相通。從2003年到現在，內地陸續出台了26項對香港法律服務業開放措施。二是推進調解、仲裁的交流和合作，打造了合作平台。三是開展青年法律人才的交流培訓，已經有很多香港學生、青年到內地進行交流，在19家律師事務所、仲裁機構和法院實習，進一步加強了青年法律交流。

（綜合報道）